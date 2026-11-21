¡Por fin! Después de haber hecho conciertos en solitario y presentarse en el Vive Latino, Gorillaz tatuó su nombre en los registros del Corona Capital. Ayer, la banda encabezada por Damon Albarn, Jamie Hewlett y Remi Kabaka Jr., debutó en el festival mexicano.

Murdoc, Noodle, 2-D y Russell aparecieron por primera vez en las pantallas del escenario Corona y entonces se vino lo bueno.

The Mountain —en la que subió Johnny Marr, exguitarrista de The Smiths y que se quedó todo el set— fue el tema que abrió la noche y que invitó a aquellos que venían de otro escenario a correr para no perderse el momento.

Con The Happy Dictator, Albarn dejo ver su casaca militar y su boina roja mientras veía a su público que los ovacionó, pero fue con Tranz cuando decidió bajar, por primera vez, del escenario para saludar de cerca a la gente, la cual no desaprovechó el momento para tomar fotos y videos para el recuerdo o para sus redes sociales.

Corona Capital 2026 Cortesía Ocesa

“Buenas noches, muchas gracias”, dijo el músico antes de que las primeras notas de Last Living Souls, atraparan a los presentes.

La típica armónica de la banda comenzó a escucharse con Tomorrow Comes Today, en la que los fans más clavados de la banda sintieron cada nota del instrumento de viento que le ha dado personalidad durante más de 25 años.

“Ustedes tienen una gran revolución aquí, son un país con una política que conozco, pero la clase trabajadora es la que me importa. Los amo”, lanzo Albarn antes de que Murdoc y Noodles le dieran vida al clásico 19-2000. “Ok, manos arriba”, dijo el cantante haciendo que los mexicanos bailaran al mejor estilo de los primeros años del nuevo siglo.

Asi llegaron Rhinestone Eyes y El Mañana, pero los primeros acordes de On Melancholy Hill hicieron que la gente no sólo gritara, sino que cantara y bailara con los Gorillaz en su debut frente a más de 72 mil personas.

Corona Capital 2026 Cortesía Ocesa

Orange County llegó a la Curva Cuatro con su cadencia y el efecto relajante de la voz de Damon que se fundió con la de Kara Jackson y conquistó hasta el fan más joven que estaba sobre los hombros de su papá.

Conforme pasó la noche, llegaron éxitos de la historia de Gorillaz como O Green World, Andromeda, Dirty Harry, Feel Good Inc. y Clint Eastwood.