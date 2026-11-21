Sara García, recordada por sus papeles en el cine mexicano y por convertirse en la famosa Abuelita de México, es una de las actrices más queridas y emblemáticas de la Época de Oro del cine nacional.

Con motivo de su aniversario luctuoso, el próximo 21 de noviembre, recordamos parte de su trayectoria y uno de los mitos que ha despertado curiosidad entre los espectadores: ¿es cierto que se quitó los dientes para interpretar a una mujer mayor?

¿Quién fue Sara García?

Sara García nació el 8 de septiembre de 1895 en Orizaba, Veracruz, México. Fue hija de Isidoro García Ruiz y Felipa Hidalgo Rodríguez, inmigrantes españoles originarios de Andalucía.

Sus primeros pasos en el cine llegaron en 1917, cuando participó como extra y sin diálogos, durante la época del cine mudo. Entre sus primeras películas se encuentran En defensa propia, Alma de sacrificio y La soñadora.

Aunque al principio tuvo participaciones breves, su papel como Doña Panchita en Allá en el trópico (1940) marcó un momento importante en su carrera y contribuyó a consolidar la imagen con la que el público la identificaría durante años: la de una mujer mayor, cariñosa y de carácter fuerte.

A partir de entonces, sus interpretaciones como madre y abuela se volvieron parte de su sello en el cine mexicano. Sara García falleció a los 85 años, el 21 de noviembre de 1980, en la Ciudad de México.

Actriz Sara García. Foto: IMDb

¿Por qué Sara García se quitó los dientes?

Una de las historias más populares alrededor de la actriz señala que, cuando tenía alrededor de 45 años, decidió extraerse los dientes para conseguir una apariencia más envejecida y acercarse a los personajes que interpretaba.

Sin embargo, esta versión no cuenta con una confirmación histórica clara. Sobre el tema, la actriz Ana Martín habló en una entrevista para el programa De Primera Mano, donde explicó que la pérdida de los dientes de Sara García habría ocurrido por una infección y no por una decisión relacionada con su carrera artística.

“Ella nunca se quitó la dentadura, lo que pasa es que tuvo una infección. Entonces, quedó mal y se le tuvieron que quitar los dientes. Entonces ella lo usaba para personajes o se los ponía para otros personajes. Lo que pasa es que salen tantas historias y cosas”, contó.

Ana Martín en la alfombra roja por el estreno de la película ¡Que Viva México! Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Ana Martín también recordó que trabajó con Sara García en seis películas, en las que llegó a interpretar a su nieta. Por esa convivencia, compartió lo que sabía sobre la historia de la dentadura de la actriz y aclaró una de las versiones que durante años han circulado sobre ella.

¿Qué premios y reconocimientos recibió Sara García?

A lo largo de su trayectoria, Sara García se consolidó como una de las figuras más importantes del cine mexicano. Su trabajo también fue reconocido con importantes distinciones, entre ellas el premio Ariel a Mejor Coactuación Femenina en 1957.

Además, el 6 de septiembre de 2019 se develó una estatua en su honor, diseñada por el artista plástico Eric Lara. La escultura representa a uno de sus personajes más recordados, relacionado con la película Los tres García.

Película Los Tres García. Foto: IMDb

Sara García permanece como un ícono del cine mexicano. Sus interpretaciones, su personalidad en pantalla y su imagen como la Abuelita de México siguen formando parte de la memoria del público, incluso varias décadas después de su fallecimiento.