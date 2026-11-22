Aleks Syntek y Dani Flow hace unos días sorprendieron al publicar “De Groovy”, su colaboración, la cual es una nueva versión del tema “De noche en la ciudad”. Desde hace varias semanas los músicos se vieron juntos en un concierto y desde entonces limaron asperezas.

Tras haber arreglado sus diferencias, especialmente musicales, ambos adelantaron que realizarían una canción juntos, algo que sin duda causó mucha curiosidad y sorpresa al saber que Aleks Syntek aceptó colaborar con un reguetonero.

Aleks Syntek y Dani Flow estrenaron su nueva canción Captura de pantalla

Aleks Syntek revela cómo surgió la colaboración con Dani Flow

En una entrevista para el podcast de Javier Paniagua, Aleks Syntek recordó que se contactó con Dani Flow gracias al Escorpión Dorado, personaje interpretado por Alex Montiel.

“Y entonces yo le hablé porque el Escorpión Dorado es su amigo y el Escorpión Dorado, Alex Montiel, es brother. Le dije: ‘Alex, dile o pásame su teléfono y le hablo’”.

Tras esto, Aleks Syntek se puso en contacto con Dani Flow, fue ahí en donde ambos se mostraron admiración por su trabajo, aunque Aleks Syntek fue claro al comentarle al reguetonero que no le agradaba que usara groserías en las letras de sus canciones.

IG: Dani Flow

“El caso es que Dani me dijo: ‘yo siempre te he amado, soy tu fan’ y yo le dije: Pues, ¿qué crees? A mí sí me gusta mucho tu música. No comparto lo de decir groserías en las letras, pero tu música maneja escenografías, o sea, Dani tiene un verso y de repente cuando aparece otra parte se mete como en un laboratorio científico”.

Dani Flow fue quien propuso hacer una canción juntos y le preguntó la manera en la que esto podía ocurrir. Aleks Syntek explicó que una condición que puso fue no usar malas palabras en el tema.

Captura de pantalla

“Y me dice: ‘¿cómo puedo hacer para hacer una canción contigo y le dije: ‘no decir groserías, pero te voy a enseñar cómo lo podemos hacer, usando el doble sentido’. Entonces le hablé de Chaf y Queli que eran mis ídolos, que eran los albureros número uno de México. Es que puedes decir quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y no tienes que decir vagina”.

Finalmente, Aleks Syntek dijo que esperaba que el tema fuera del gusto del público, algo que augura será así.