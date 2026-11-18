El abandono, la crueldad y la comercialización irregular de animales tendrán nuevas restricciones legales en México. Con 469 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, y la advertencia de que llega tarde, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que establece obligaciones para sus cuidadores, endurece las reglas de venta y transporte y prohíbe diversas prácticas de maltrato.

La nueva legislación reconoce a los animales como seres sintientes y establece que quienes tengan uno o varios bajo su responsabilidad deberán garantizarles agua y alimentación suficientes, atención veterinaria, alojamiento adecuado a su especie, espacio libre de hacinamiento y condiciones que protejan su bienestar físico y mental.

Entre las prohibiciones expresas figuran las peleas de perros, el abandono, la zooerastia, las mutilaciones con fines estéticos, el suministro de sustancias nocivas y la privación injustificada de alimento, agua o atención médica.

También se sancionará la muerte de animales mediante sufrimiento prolongado y su transporte en condiciones que pongan en riesgo su integridad.

Al presentar el dictamen, la diputada del Partido Verde y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Gabriela Benavides Cobos, sostuvo que la protección animal dejó de ser una causa aislada para convertirse en una obligación del Estado.

El bienestar animal no admite colores partidistas, porque el sufrimiento no tiene ideología”, afirmó.

Benavides Cobos aseveró que no se trata de una reforma improvisada, sino de la construcción de un marco nacional que establece responsabilidades para los tres órdenes de gobierno.

Una ley sin instrumentos de exigibilidad termina siendo letra muerta”, advirtió al explicar que el proyecto incorpora mecanismos de vigilancia, denuncia y cumplimiento, además de atribuciones para autoridades federales, estatales y municipales.

Uno de los cambios de mayor alcance de la nueva norma, está en la comercialización de animales de compañía. La venta “únicamente podrá realizarse en establecimientos registrados y autorizados, que deberán acreditar condiciones sanitarias, alimentación, alojamiento y supervisión veterinaria”.

Quedará prohibida la venta de animales enfermos, así como su comercialización en mercados, tianguis, vía pública o vehículos. Tampoco podrán venderse por medios digitales sin los registros correspondientes ni entregarse como premios o artículos de propaganda. No se aclaró si las “gallinas ponedoras” que anunció el Gobierno capitalino para entregar a la población.

Además, cuando la venta o adopción de animales, esté destinada a menores de edad será obligatorio el acompañamiento de una persona adulta responsable. Además, los animales de compañía que no se destinen a pie de cría deberán entregarse esterilizados, conforme a la normativa aplicable.

Advierten que llega tarde y suben los toros a la tribuna

Aunque el dictamen consiguió el respaldo de las distintas fuerzas políticas, su discusión abrió diferencias entre legisladores de Movimiento Ciudadano y Morena, entre llamados a respetar las corridas de toros y advertencias de que llega tarde

A pesar de destacar las bondades de la nueva ley, el diputado morenista Pedro Haces Barba salió en defensa de las corridas de toros, al considerar que constituyen una manifestación cultural con raíces históricas, artísticas y sociales.

Proteger a los animales no significa que debamos desconocer automáticamente las manifestaciones culturales en las que históricamente han participado”, argumentó.

Haces Barba sostuvo que la protección animal debe armonizarse con la diversidad cultural del país.

La protección animal y el respeto de nuestra diversidad cultural no deben plantearse como objetos necesariamente incompatibles”, afirmó.

Ante ello, solicitó incorporar sus consideraciones en el Diario de los Debates como herramienta de interpretación para la aplicación de la ley. Sin embargo, su petición fue rechazada por mayoría.

Su correligionario, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel advirtió que, a pesar de ser positiva, la legislación llega tarde frente a una problemática que refleja la indiferencia social hacia los animales.

Es una ley que llega tarde para muchos, pero pronto para los que vienen”, expresó.

Recordó que México ocupa el primer lugar de América Latina en abandono de perros y gatos, con cerca de 500 mil animales abandonados cada año, ya que, dijo, faltan aún normas para evitar que miles de ejemplares terminen en las calles después de haber sido comprados, regalados o adoptados.

Medio millón de vidas que alguien compró, regaló, adoptó y luego tiró a la calle como si fueran simplemente basura”, señaló.

En el mismo sentido, desde Movimiento Ciudadano, se cuestionó que la aprobación de nuevas disposiciones no garantiza por sí misma que se detengan los actos de crueldad y reclamó que las autoridades permitan prácticas que, a su juicio, contradicen el reconocimiento de los animales como seres sintientes.

¿De qué sirve reconocer que los animales son seres sintientes si los gobiernos siguen permitiendo que sean usados como mercancía, entretenimiento o instrumentos de intercambio?”, cuestionó la emecista Amancay González Franco.

Reprocho que, después de la aprobación de reformas anteriores, no se haya dado seguimiento a los casos de maltrato

Como ejemplo, citó la muerte de Mincho, un delfín de 36 años que padecía cáncer terminal y esperaba ser trasladado a un santuario, así como la situación de otros ocho ejemplares que, aseguró, permanecían en hangares clandestinos de Dolphin Connection, en Cancún, y juegos como el “corte de gallo vivo” en Amozoc.

A estos casos sumó prácticas relacionadas con la brujería y la santería, y cuestionó que se utilice a los animales en actividades de entretenimiento o rituales que impliquen someterlos al sufrimiento, sin que exista castigo, dijo.

Y así podemos pasarnos el día completo denunciando crueldad animal”.

En materia de eutanasia, la norma aprobada establece que solamente podrá justificarse ante lesiones o enfermedades graves, incurables o terminales, incapacidad física o patologías conductuales que comprometan el bienestar del ejemplar, y deberá ser valorada e indicada por un médico veterinario.

Tras reconocer que el siguiente paso será lograr la homologación de la nueva norma en las 32 entidades federativas, el Pleno votó el dictamen con 369 votos a favor, y dos abstenciones.

El dictamen, aprobado a finales de septiembre en el Senado de la República, como Cámara de origen, fue y turnado al Ejecutivo Federal para su eventual publicación.