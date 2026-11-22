Scarlett Johansson es una de las actrices más reconocidas de Hollywood, pero hay un detalle de su vida familiar que muchos desconocen. La protagonista de Black Widow comparte algo más que su apellido con una persona que también llegó a aparecer en el cine.

Aunque la actriz ha construido una carrera internacional gracias a sus películas, su hermano eligió un camino completamente diferente. Se trata de Hunter Johansson, quien ha mantenido una vida alejada de los reflectores.

Scarlett Johansson tiene un hermano gemelo llamado Hunter, quien dejó la actuación para dedicarse al servicio público. IG scarlettjohanssonworld

¿Quién es Hunter Johansson, el hermano gemelo de Scarlett Johansson?

Aunque algunas personas creen que Scarlett Johansson tiene una hermana gemela, en realidad la actriz tiene un hermano mellizo llamado Hunter Johansson, quien nació el mismo día que ella y ha llevado una vida muy diferente a la de la estrella de Marvel.

Ambos nacieron el 22 de noviembre de 1984 en Nueva York, aunque Scarlett llegó al mundo tres minutos antes que Hunter. A diferencia de los gemelos idénticos, los hermanos son mellizos, por lo que no comparten exactamente los mismos rasgos físicos.

Los dos crecieron en Manhattan junto a sus hermanos mayores, Adrian y Vanessa, dentro de una familia encabezada por el arquitecto danés Karsten Johansson y la productora Melanie Sloan.

Durante su infancia asistieron a escuelas públicas y compartieron distintas actividades familiares, mucho antes de que Scarlett comenzara a recibir reconocimiento por sus primeros trabajos frente a las cámaras.

La actriz también tiene otros hermanos que forman parte de su familia.

Christian Johansson, su medio hermano mayor por parte de su padre.

Fenan Sloan , su hermana menor, adoptada por su madre.

Vanessa Johansson , actriz y narradora de audiolibros.

Adrian Johansson , quien también tuvo experiencia en la actuación.

Pese a crecer en una familia numerosa, Scarlett Johansson ha reconocido que su relación con Hunter es distinta debido a que han compartido prácticamente todas las etapas de sus vidas desde su nacimiento.

Scarlett Johansson y su hermano gemelo Hunter nacieron en Nueva York en 1984 y mantienen una relación cercana desde la infancia. Grosby Group

Hunter Johansson también apareció en una película con Scarlett Johansson

Antes de dedicarse a otras actividades profesionales, Hunter Johansson tuvo una breve experiencia en Hollywood e incluso compartió créditos con su hermana cuando ambos eran niños.

En 1996 participó en Manny & Lo, una película independiente protagonizada por Scarlett Johansson y Aleksa Palladino, cuya historia sigue a dos hermanas que escapan de sus hogares y enfrentan un embarazo inesperado.

La producción también contó con apariciones de otros integrantes de la familia Johansson, incluidos sus padres y su hermana Vanessa, quienes interpretaron a una familia dentro de la historia.

Para Scarlett, aquella película representó uno de sus primeros papeles importantes, después de haber comenzado su carrera cinematográfica durante la primera mitad de los años noventa.

Hunter no continuó desarrollándose como actor. Mientras su hermana consiguió nuevos proyectos y posteriormente alcanzó fama internacional, él comenzó a interesarse por actividades relacionadas con la política y el trabajo comunitario.

Con el paso de los años, Scarlett Johansson construyó una trayectoria que incluye películas como Perdidos en Tokio, Historia de un matrimonio y distintas producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hunter, por su parte, decidió mantener una presencia pública mucho más limitada, aunque en algunas ocasiones ha acompañado a su hermana durante estrenos, ceremonias y eventos relacionados con la industria cinematográfica.

Scarlett Johansson protagonizó Manny & Lo en 1996, película en la que también participó su hermano gemelo Hunter Johansson. IMDb

¿A qué se dedica Hunter Johansson, el gemelo de Scarlett Johansson?

Lejos de los estudios cinematográficos, Hunter Johansson orientó su carrera hacia el servicio público, con participación en actividades políticas y proyectos destinados a apoyar a comunidades afectadas por desastres naturales.

Entre sus experiencias se encuentra su colaboración en campañas políticas, incluida la de Barack Obama, además de su formación académica en temas relacionados con la administración y el servicio público.

Uno de sus proyectos más conocidos es Solar Responders, una organización sin fines de lucro creada después del huracán María, que afectó gravemente a Puerto Rico en septiembre de 2017.

La iniciativa surgió ante los problemas que enfrentaron distintas comunidades por los daños a la infraestructura eléctrica, especialmente las instalaciones encargadas de responder a emergencias.

Su trabajo se ha enfocado en instalar sistemas de energía solar en estaciones de bomberos para que puedan mantener servicios esenciales durante interrupciones del suministro eléctrico.

Scarlett Johansson también se ha involucrado en estas actividades. En 2019 viajó a Puerto Rico junto con Hunter y su esposo, Colin Jost, para apoyar los trabajos relacionados con la instalación de paneles solares.

La actriz ha participado además en iniciativas de recaudación de fondos para respaldar los proyectos de su hermano, con quien mantiene una relación cercana pese a sus diferentes profesiones.

Scarlett Johansson y su hermano gemelo Hunter nacieron el 22 de noviembre de 1984, con tres minutos de diferencia. Grosby Group

La relación de Scarlett Johansson con su hermano gemelo Hunter

Aunque Hunter Johansson no suele aparecer en los medios, su hermana ha hablado públicamente sobre el vínculo que mantienen y la importancia que tiene dentro de su vida personal.

Durante una entrevista en el programa Today, en marzo de 2023, Scarlett Johansson explicó que, aunque mantiene una buena relación con todos sus hermanos, compartir el nacimiento con Hunter les ha permitido desarrollar una conexión particular.

En enero de 2025, la actriz volvió a mencionar a su gemelo durante su participación en Today with Jenna & Friends, donde recordó una anécdota que vivieron durante una visita a Montauk, en Nueva York.

Según contó, ambos encontraron en una tienda dos pequeños llaveros con forma de tabla de surf que tenían sus respectivos nombres. El hallazgo les provocó tanta emoción que terminaron comprándolos.

Scarlett Johansson y su hermano gemelo Hunter han asistido juntos a eventos públicos, aunque él eligió una carrera fuera de Hollywood. Grosby Group

La cercanía entre ambos también ha quedado registrada en distintos eventos públicos. En 2021, Hunter participó en un homenaje a Scarlett Johansson, cuando la actriz recibió un reconocimiento de la American Cinematheque por su trayectoria cinematográfica.

Más recientemente, en junio de 2025, Hunter asistió junto con otros integrantes de su familia al estreno de Jurassic World Rebirth en Nueva York, donde acompañaron a Scarlett durante la presentación de la película.

En una entrevista con E! News, Scarlett Johansson contó que su hermano había sido uno de los espectadores más entusiasmados durante la proyección, debido a su afición por la franquicia de dinosaurios.

La reunión también contó con la presencia de sus padres y otros hermanos, quienes acudieron para apoyar el nuevo proyecto cinematográfico de la actriz.