Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha debutó esta semana en las salas de cine y arrasa en la taquilla nacional e internacional. De acuerdo con reportes del portal especializado Deadline, la entrega recaudó 56 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer día, sumando los ingresos de sus funciones previas.

Con este ritmo acelerado en la venta de boletos, los analistas proyectan que el largometraje alcanzará 120 millones de dólares al cierre de su primer fin de semana. El desempeño comercial confirma la vigencia de la saga literaria creada por Suzanne Collins entre las audiencias globales.

Matt Damon y Zendaya en La Odisea. Foto: Universal Pictures

Al aislar únicamente los ingresos de las funciones anticipadas al estreno oficial, Amanecer en la cosecha registró 21 millones de dólares en territorio estadounidense. Esta cifra permitió que la cinta superara el arranque de La Odisea, la ambiciosa producción de Christopher Nolan, que acumuló 17.6 millones de dólares en el mismo rubro.

El resultado coloca a la precuela de Panem por encima de uno de los lanzamientos más comentados de 2026. Mientras el proyecto de Christopher Nolan apostó por una narrativa épica de gran escala, la historia centrada en los juegos distópicos conectó con mayor fuerza inmediata entre los espectadores.

El segundo mejor preestreno en toda la historia de Los Juegos del Hambre

Dentro del historial financiero de la propia franquicia, el debut de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha ocupa un lugar privilegiado. Los 21 millones de dólares conseguidos en su jornada previa lo consolidan oficialmente como el segundo mejor preestreno de toda la saga cinematográfica.

La nueva adaptación únicamente queda por detrás de Los Juegos del Hambre: En llamas, cinta estrenada en 2013 bajo la dirección de Francis Lawrence. Aquella secuela estableció el récord histórico de la propiedad intelectual al sumar 25.2 millones de dólares durante sus primeras funciones nocturnas antes del lanzamiento general.

Haymitch Abernathy en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha. Foto: Lionsgate

El cineasta Francis Lawrence, responsable también de dirigir esta nueva entrega, demuestra nuevamente su dominio narrativo y comercial dentro del universo de Suzanne Collins. La combinación entre el material original de la autora y la visión del director impulsa una respuesta contundente en la taquilla mundial.

Este sólido respaldo del público garantiza un recorrido comercial extenso para la producción durante las próximas semanas en cartelera. Los exhibidores celebran la afluencia constante en las salas, pues la franquicia mantiene intacta su capacidad para convocar tanto a seguidores veteranos como a nuevas generaciones.

Panorama de la taquilla 2026: Spider-Man: Brand New Day conserva el liderato

Pese a vencer con claridad a La Odisea de Christopher Nolan en la comparativa de preestrenos de este 2026, Amanecer en la cosecha observa desde el segundo peldaño al líder absoluto del año. El trono de los arranques anticipados pertenece a Spider-Man: Brand New Day, producción que pulverizó los registros previos.

La más reciente aventura cinematográfica del superhéroe arácnido arrasó en su jornada de preestreno al recaudar 72 millones de dólares. Esa marca establece una distancia considerable respecto a los 21 millones de dólares de Los Juegos del Hambre y los 17.6 millones de dólares obtenidos por la obra de Christopher Nolan.

Spider-Man columpiándose con MJ. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

No obstante, la competencia directa entre estas superproducciones evidencia un año dinámico para la industria del entretenimiento y la asistencia a los complejos cinematográficos. Cada franquicia capitaliza su base de fanáticos para sostener cifras millonarias que revitalizan la recaudación global frente a otros formatos audiovisuales.

Por ahora, los reflectores de la industria apuntan hacia el cierre del domingo para confirmar si Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha concreta la meta de 120 millones de dólares. Con el impulso de su primer día y la ventaja sobre La Odisea, la cinta se afianza como un éxito rotundo.