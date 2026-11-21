Miley Cyrus y Maxx Morando ya son marido y mujer. La cantante de 33 años y el baterista de la banda Liily, de 28, se casaron el sábado 21 de noviembre en una ceremonia privada en Palm Springs, California, según reportó Entertainment Tonight.

Aunque la pareja ha procurado mantener su relación lejos de los reflectores, esta vez la noticia de su boda salió a la luz. De acuerdo con el medio, entre los invitados estuvieron Tish Cyrus, madre de Miley, y su hermana Noah Cyrus, quienes acompañaron a la intérprete de Flowers en uno de los días más importantes de su vida.

La celebración comenzó desde el viernes 20 de noviembre, cuando los novios organizaron una cena de ensayo con sus familiares y amigos. Lily-Rose Purcell, hermanastra de Miley, compartió algunas fotografías del encuentro en sus historias de Instagram.

Una de las imágenes dejó ver parte del menú de la velada, que llevaba impresas las iniciales "M+M", en referencia a Miley y Maxx. Aunque no se han compartido muchos detalles de la ceremonia, la discreción con la que organizaron el festejo va en línea con la manera en que han llevado su romance.

Miley Cyrus y Maxx Morando: así fue su compromiso en Japón

La boda llegó casi un año después de que se diera a conocer que Miley Cyrus y Maxx Morando estaban comprometidos. En diciembre de 2025, una fuente confirmó la noticia a la revista People, luego de que la cantante fuera fotografiada con un anillo de diamantes durante el estreno de Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles.

Meses después, el músico contó cómo ocurrió la propuesta. Durante una entrevista con Wonderland, en julio de 2026, reveló que eligió Kioto, Japón, para pedirle matrimonio a Miley, pues era un destino que ambos querían conocer desde hacía tiempo.

La boda llegó casi un año después de que se diera a conocer que Miley Cyrus y Maxx Morando estaban comprometidos. The Grosby Group

El viaje comenzó en Tokio y después continuó en Kioto. Maxx sabía que su novia sospechaba que podía recibir una propuesta, así que decidió esperar hasta el último día para evitar que descubriera sus planes.

El momento ocurrió mientras paseaban por los jardines del hotel. Morando recordó que encontró un pequeño camino que tenía un letrero que prohibía el paso. Aunque Miley no estaba convencida de entrar, él logró persuadirla.

Al llegar a un rincón apartado, la cantante estaba distraída grabando algunos videos. Fue entonces cuando Maxx se colocó detrás de ella, le tocó el hombro y se arrodilló para hacerle la pregunta.

El baterista también reconoció que estaba muy nervioso

El baterista también reconoció que estaba muy nervioso. Tenía miedo de que algo saliera mal, incluso de que se le cayera el anillo mientras intentaba cumplir con el tradicional gesto de pedir matrimonio.

Miley casi descubre el anillo antes de la propuesta

Lo curioso es que Miley Cyrus estuvo cerca de arruinar la sorpresa sin saberlo. Durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, en septiembre, contó que llegó a revisar a su entonces novio porque sospechaba que llevaba un anillo.

La cantante no encontró nada y, lejos de sentirse tranquila, se molestó al pensar que quizá sus sospechas eran equivocadas. Sin embargo, antes de dejar que el mal humor afectara el viaje, decidió calmarse y no hacer una escena.

Lo que Miley no sabía era que Maxx había guardado el anillo en un bolsillo cerca de la rodilla, justo donde ella no había revisado. IG

Lo que Miley no sabía era que Maxx había guardado el anillo en un bolsillo cerca de la rodilla, justo donde ella no había revisado.

Cuando finalmente vio a su novio arrodillado, la intérprete se quedó sorprendida. Según contó, él le dijo que era el amor de su vida y le preguntó si quería casarse con él.

Para Miley, esta nueva etapa también representa una oportunidad de vivir su relación con mayor privacidad. En una conversación con People, explicó que le ha sorprendido poder mantener ciertos momentos de su vida lejos de la exposición pública.

La historia de amor de ambos comenzó en 2021, cuando fueron vistos juntos durante el desfile de Gucci Love Parade en Los Ángeles. Miley contó después a British Vogue que se conocieron gracias a una cita a ciegas, aunque para Maxx el encuentro no fue precisamente una sorpresa.

En abril de 2022 fueron fotografiados besándose en West Hollywood y, desde entonces, su relación avanzó sin demasiadas apariciones públicas.

Antes de Maxx, Miley estuvo casada con el actor Liam Hemsworth. Se casaron en diciembre de 2018, pero anunciaron su separación en agosto de 2019 y finalizaron su divorcio en enero de 2020.

Ahora, la cantante comienza una nueva etapa junto al músico con quien compartió casi cinco años de relación antes de llegar al altar.