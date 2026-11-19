La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como exitosa su gira por China y adelantó que buscará concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos en diciembre, cuando prevé reunirse nuevamente con su homólogo estadounidense Donald Trump, en Mar-a-Lago.

Al hacer un balance de las actividades y reuniones bilaterales que sostuvo durante su visita, la mandataria destacó los avances en las negociaciones comerciales con Washington, particularmente en materia de barreras no arancelarias y reducción de aranceles para vehículos, acero, aluminio y sus derivados.

Sheinbaum señaló que el encuentro con Trump fue cordial y permitió avanzar en asuntos que ambos gobiernos han trabajado durante los últimos meses, por lo que existe la expectativa de alcanzar un entendimiento más definitivo antes de que concluya el año.

Ha sido una gira muy productiva y muy exitosa para México. Tuvimos diversas reuniones bilaterales. Fue una muy buena reunión con el presidente Trump. Hemos avanzado mucho en varios temas que hemos venido trabajando con relación a lo que llaman ellos barreras no arancelarias y el interés que tenemos en reducción de aranceles en vehículos, acero, aluminio y sus derivados. Fue una reunión muy cordial. Quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago y si es posible cerrar un acuerdo entre Estados Unidos y México”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump conversan en Shenzhen, China. Especial

La Presidenta explicó que las conversaciones con el gobierno estadunidense abarcan distintos asuntos y que cada uno tiene sus propios mecanismos de seguimiento. Sin embargo, precisó que el diálogo comercial fue el tema central de la reunión más reciente y que las negociaciones continuarán con miras a alcanzar resultados en diciembre.

Con Estados Unidos hablamos de comercio, el tema de seguridad, migración, otros temas que son cotidianos en nuestra relación con Estados Unidos, además de todos los demás temas que tenemos con ellos, los llevamos en otra mesa de trabajo. Los coordina tanto el secretario de Relaciones Exteriores como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y eso lleva a su propia dinámica. La parte comercial que coordina el secretario de Economía es la que tratamos el día de ayer y la que esperamos poder llegar a un acuerdo más definitivo en este diciembre”, indicó.

Sobre las condiciones para avanzar en las negociaciones, Sheinbaum recordó que México lleva aproximadamente año y medio trabajando en asuntos de interés compartido con Estados Unidos.

A nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles, y para ello hemos venido trabajando ya durante prácticamente año y medio en algunos temas que le interesan mucho a Estados Unidos y que al final son de común interés. Entonces esperamos poder llegar a un acuerdo muy pronto”, agregó.

Sobre la reunión con Xi Jinping y nueva etapa de cooperación con China

En cuanto a los resultados de su visita al país asiático, Sheinbaum destacó el encuentro que sostuvo con el presidente Xi Jinping y su gabinete, al que atribuyó un significado especial para el futuro de las relaciones bilaterales.

La mandataria planteó que el acercamiento abre una nueva etapa entre ambos países, con oportunidades para ampliar los intercambios y desarrollar proyectos en diferentes ámbitos.

Una (reunión) muy importante fue la reunión con el presidente Xi Jinping y su gabinete. Para nosotros nuestra visita marca una nueva era en la relación con China. México es bien visto por todos los países del mundo”, afirmó.

Excélsior / Presidencia

También rechazó que el fortalecimiento de los vínculos con Pekín represente un obstáculo para la relación con Estados Unidos, al recordar la estrecha integración económica que existe entre México y su principal socio comercial.

No va a afectar la relación de México con Estados Unidos. Nosotros tenemos, como saben, un tratado comercial con Estados Unidos. La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande. Lo que deseamos es una mayor cooperación con China en distintos temas, como ya escucharon, desde la investigación científica hasta el turismo y todo lo que tiene que ver con esta colaboración.

"En ese sentido, es una nueva era, una era de cooperación que nos permita mejorar la relación y aprender de los avances que tienen en China y también China, poder conocer lo que estamos haciendo en México. En ese sentido, lo llamamos una nueva era de cooperación”, sostuvo.

México descarta un tratado de libre comercio con China

Aunque el gobierno mexicano busca ampliar la cooperación con el país asiático, Sheinbaum aclaró que no está contemplado negociar un tratado de libre comercio con China.

Para explicar la postura, expuso las dimensiones del intercambio comercial que mantienen ambos países y la importancia que tiene Estados Unidos para las exportaciones mexicanas.

Por el momento no tenemos pensado un acuerdo de libre comercio con China. México exporta a Estados Unidos 600 mil millones de dólares e importamos de China alrededor de 200 mil millones. Es decir, ya tenemos una relación comercial muy grande. Entonces no es nuestro interés avanzar en un tratado de libre comercio, pero sí en avanzar en la cooperación en distintos ámbitos y por eso los memorándums de entendimiento que se firmaron en esta visita y que vamos a seguir desarrollando en el futuro próximo”, explicó.

De esta manera, la Presidenta distinguió entre la intención de profundizar los intercambios con Pekín y la posibilidad de establecer un acuerdo comercial de libre comercio, que por ahora no forma parte de los planes de su administración.

La presidenta Sheinbaum tuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Australia Anthony Albanese. Foto: @AlboMP.

Reuniones bilaterales con otros países durante la APEC

Sheinbaum también hizo referencia a los encuentros que sostuvo con representantes de otras naciones durante las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en los que, dijo, se abordaron oportunidades para fortalecer los vínculos internacionales.

La mandataria señaló que extendió invitaciones para que los representantes de esos países visiten México y destacó el interés compartido en ampliar la colaboración económica, cultural y científica.

“A todos los invitamos a ir a México. La próxima APEC es en Vietnam. No les puedo decir si voy a asistir o no todavía. Bastantes días ya salimos en esta ocasión fuera de México, pero sí es el interés de todos los países de fortalecer las relaciones, de todo tipo, tanto culturales, científicas, como también las relaciones comerciales. Entonces, todas las reuniones fueron muy, muy propositivas”, comentó.

Los mandatarios abordaron los conflictos regionales y la amenaza atómica, pero no anunciaron avances concretos tras las conversaciones. Foto: Reuters.

Sheinbaum celebra reunión entre Trump, Xi Jinping y Putin

Por otra parte, la Presidenta se refirió al encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, y expresó su respaldo a que se haya concretado la reunión.

Sheinbaum destacó la importancia del acercamiento entre los tres líderes y vinculó su realización con la posibilidad de impulsar una agenda internacional de estabilidad.

“Muy importante la reunión entre el presidente Putin, el presidente Xi, el presidente Trump. Celebramos que haya ocurrido esta reunión, que se haya llevado a cabo y también celebramos una visión de paz y prosperidad para todo el mundo”, manifestó.

Finalmente, la mandataria reiteró su satisfacción por los resultados de la visita y por la representación de México durante los encuentros internacionales.

“Nos vamos muy satisfechos. Ha sido una gran experiencia. Representar al pueblo de México es un privilegio y creo que es reconocido por todo el mundo el momento que vive México. Ha sido una gira sumamente exitosa, tanto en la relación con China como con todos los países. Entonces trajimos lo mejor de México, que es la representación de su pueblo, a su pueblo, y llevamos lo mejor hacia México”, concluyó.

*mcam