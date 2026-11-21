Luego de que el cantante Carlos Rivera tuviera que someterse a una operación de cuerdas vocales, sus fans se mantuvieron pendientes de su estado de salud y de su recuperación.

Sin embargo, el cantante ya regresó a casa, donde lo esperaban su esposa, Cynthia Rodríguez, y su hijo, León, quienes le prepararon una emotiva sorpresa.

Carlos Rivera comparte la sorpresa que le prepararon Cynthia Rodríguez y su hijo

A través de sus redes sociales, el cantante compartió imágenes de los detalles que su esposa e hijo prepararon para recibirlo en casa, acompañadas del mensaje: “Y así me recibieron en casa”.

Entre los obsequios destacó un pastel con felicitaciones por su nominación a los Grammy 2027, así como un dibujo para celebrar este reconocimiento.

También mostró otro dibujo que parece haber sido realizado por su hijo León. En él aparecen cuatro manos que representan a su familia, junto con mensajes como “Te amo papi” y “Bienvenido”, además de globos con la frase “Recupérate”.

Carlos Rivera comparte imágenes de su recibimiento en casa. Foto: @carlosrivera

Carlos Rivera comparte cómo se encuentra tras su operación de cuerdas vocales

El cantante también aprovechó sus redes sociales para informar a sus seguidores que se encuentra bien de salud, luego de la intervención quirúrgica. Además, agradeció las muestras de cariño que recibió durante estos días.

“A toda mi gente, quiero compartirles que, gracias a Dios, todo salió muy bien en mi cirugía. Quiero agradecerles de todo corazón por tantos mensajes llenos de cariño, por sus buenos deseos y por sus oraciones. Ahora me esperan varias semanas de reposo vocal absoluto y solo puedo desear que muy pronto pueda estar de vuelta para cantarles todas mis canciones. Los quiero mucho y gracias por estar al pendiente de mí”.

Fans y famosos reaccionan al mensaje de Carlos Rivera

La publicación fue bien recibida por sus seguidores, quienes pudieron conocer más sobre su estado de salud y celebrar que la operación salió bien.

La fotografía y el mensaje reunieron alrededor de 78 mil reacciones y más de 4 mil comentarios. Entre las personalidades que le hicieron llegar sus buenos deseos estuvieron Anahí, Maribel Guardia, Lucero y Tania Rincón.

Mientras tanto, sus fans también aprovecharon para enviarle mensajes de cariño, apoyo y bendiciones, además de desearle una pronta recuperación para que pueda regresar a los escenarios.