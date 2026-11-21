El mundo del espectáculo está de luto tras darse a conocer el fallecimiento del actor Roberto Ruy, recordado por su participación en telenovelas mexicanas como Rubí, Clase 406 y ¡Vivan los niños!.

Con una trayectoria en la televisión y el cine mexicano, el actor formó parte de distintas producciones que dejaron huella entre el público, además de participar en episodios de Mujer, casos de la vida real, por lo que su partida ha generado mensajes de cariño entre sus seguidores.

Fallece el actor Roberto Ruy

La noticia fue dada a conocer este viernes 20 de noviembre, por la Asociación Nacional de Intérpretes ( ANDI), que a través de sus redes sociales lamentó el sensible fallecimiento del actor.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Roberto Ruy”, compartió la asociación.

ANDI manda sus condolencias a la familia de Roberto Ruy

Tras darse a conocer la noticia, la ANDI también expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del actor, quienes atraviesan por este difícil momento.

“Fue un actor mexicano reconocido por su participación en las producciones ‘Rubí’, ‘Clase 406’ y ‘¡Vivan los niños!’. La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. ¡Descanse en paz!”, añadió en su mensaje.

La publicación también se llenó de mensajes de cariño por parte de seguidores, quienes recordaron algunos de los personajes y proyectos en los que participó Roberto Ruy, además de enviar palabras de apoyo a sus seres queridos.

¿Quién era Roberto Ruy y en qué telenovelas y películas participó?

Roberto Ruy nació el 10 de mayo de 1948 y desarrolló una trayectoria artística en cine y televisión, donde participó en producciones que forman parte de la historia del entretenimiento mexicano.

Entre sus trabajos en televisión destacan telenovelas como Clase 406; Amy, la niña de la mochila azul y Rubí, proyectos en los que compartió su talento con distintas generaciones de espectadores.

En el cine también participó en películas como Chabelo y Pepito contra los monstruos, de 1973; Chin chin el teporocho, de 1976, y Campanas rojas, de 1982.

Tras conocerse su fallecimiento, seguidores recordaron su trayectoria y las producciones en las que participó, con mensajes de cariño para el actor y su familia.