Ni la falla de Ticketmaster pudo evitar que Los Ángeles Azules volvieran a recordar que salieron de Iztapalapa para conquistar el mundo. Con su primera presentación en el Auditorio Nacional, hicieron vibrar a más de 9 mil almas en un recinto lleno, como parte de su concierto sinfónico.

Con todo lo que han construido en 50 años de trayectoria, no dejan de regalar un manojo de emociones a sus seguidores, quienes desde su entrada al recinto ya anunciaban el entusiasmo por escuchar, sentir y dejarse llevar por temas como “El listón de tu pelo”, uno de los sellos propios de la agrupación.

Minutos antes de su presentación, los gritos comenzaron con la tercera llamada, que dio paso a Dannahi Mejía, quien calentó motores con “Cariñito”, “Baila mi cumbia” y “Cumbia de la paz”, como telonera de la noche.

La espera se prolongó varios minutos, aparentemente debido a una falla en el sistema digital de Ticketmaster, que retrasó el inicio del concierto. Pero la emoción seguía creciendo. A las 21:21 horas se apagaron las luces y, tres minutos después, los chiflidos que comenzaban a hacerse presentes fueron sustituidos por una ola de ovaciones al ver aparecer a los músicos, acompañados de un medley de sus éxitos. La espera había terminado y la cumbia estaba por hacer lo suyo.

Entonces llegó el inconfundible sonido del acordeón, que abrió paso a “Entrega de amor” y “Mi único amor”.

Concierto de Los Angeles Azules en el Auditorio Nacional (2026). Foto: Alberto Castillo

Una noche de cumbia y sin preocupaciones

Y así llegaron las primeras palabras de la noche con Elías Mejía Avante, mejor conocido como “El Doc”, quien quiso hacer una pausa para invitar a su público a disfrutar del concierto y dejar de lado las problemáticas.

“El disfrutar la vida es increíble y si van a cantar cumbia romántica está increíble. Si hay tristes, divorciados, enojados, hoy no hay eso. Hoy las buenas vibras están aquí en el Auditorio Nacional… El estar vivos el día de hoy, es bueno. El comer todos los días es bueno. Tener trabajo, es bueno. Irse de vacaciones, súper bueno. Venir al show de Los Ángeles Azules, mucho mejor. Disfruten su show, es de ustedes, los queremos mucho, Los Ángeles Azules siempre. Arriba Ciudad de México. Siempre digo: de Iztapalapa para el mundo”.

Cha cha chán: Invitadas de la noche

Inmediatamente comenzó “Cumbia del infinito”, y tras el baile que se apoderó de los presentes, quienes sin saberlo apenas estaban preparando sus mejores pasos, llegó una sensación de calma. La orquesta, con los arreglos musicales del maestro Odilón Chávez, comenzó los primeros acordes de “El listón de tu pelo” y todo el Auditorio enardeció, en un tono familiar acompañado por la voz de Denise Gutiérrez.

Denise Gutiérrez en el concierto de Los Angeles Azules en el Auditorio Nacional. Foto: Alberto Castillo

Después regresaron a sus raíces con “Las maravillas de la vida”, una de esas canciones que parecen tener la capacidad de despertar recuerdos. El público seguía entregado, con los sentimientos a flor de piel, y la fiesta continuó con “La cumbia del acordeón”, porque ahí nadie había llegado para quedarse sentado.

La noche todavía guardaba sorpresas y llegó el turno de su segunda invitada especial: la cantante argentina Yami Safdie, quien ya había unido su voz a la agrupación durante la grabación de “Si sabes contar”. Su aparición terminó de encender el ambiente cuando comenzaron los primeros acordes de “Mis sentimientos”, una canción que encontró eco entre los asistentes y puso a más de uno a cantar.

Yami Safdie en el concierto de Los Angeles Azules en el Auditorio Nacional. Foto: Alberto Castillo

Y entonces llegó “Pa' él”, que aunque sin la voz de TINI, resonó en todo el recinto con la voz de su nueva vocalista, María Belén. Pronto los asistentes se dejaron llevar por “Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma”, de “Mi niña mujer”.

Antes de pasar a “Otra noche”, y como es característico de la banda, interactuaron con su público en varias ocasiones, pero esta vez hasta hubo tiempo para una ola, conectando a cada momento con sus fans. “Estamos presentando canciones anteriores, de las viejitas y las nuevas”, dijo el “El Doc”.

Hasta que llegó “Cómo te voy a olvidar”, uno de los temas más movidos de la noche, pues el estruendo de los gritos hizo evidente que era de los más esperados. Sin importar si iban solos, movían el pie o la cabeza, simplemente ¡la canción hacía vibrar a todos!

Y ni imaginar que la noche había terminado, pues lo romántico ya los había alcanzado a estas alturas y ya encarrilados siguieron con: “Ay amor”, “Vuelve”, “Entrega de amor”, “Cumbia a la gente” y “20 rosas”, que era coreada y que parecía que con el coro “Quizá, quizá no seas para mí” llegaba a más de un corazón presente en el Auditorio Nacional.

La noche de concierto se acercaba a su fin, pero no los corazones ni el ritmo, que seguían muy prendidos. Todavía había entusiasmo cuando “El Doc” preguntó quién buscaba el amor de su vida, y así empezó “El amor de mi vida”.

Pero ya era inevitable pensar que las últimas canciones venían, y así siguieron “La cadenita” y “A todos los rumberos”, que fue una colaboración con Panteón Rococó y Santana, aunque ninguno de ellos se hizo ver (triste).

Cuando la orquesta volvía a hechizar los corazones para comenzar con “Amor a primera vista”, aunque algunos esperaban la participación de Belinda, la interpretación puso a más de uno a bailar. Para seguir con “Y tú te vas”, canción previa a la participación de Jay de la Cueva, cuyo estilo se apoderó de inmediato de los presentes con la canción “17 años” y su inigualable solo de guitarra.

Jay de la Cueva en el concierto de Los Angeles Azules en el Auditorio Nacional (2026). Foto: Alberto Castillo

Y es que no es difícil creer que el Auditorio dejó de ser un recinto para convertirse en una pista de baile con Los Ángeles Azules, que, después de tantos años, logran que sus fans se encuentren con esa música que ha acompañado reuniones familiares, historias de amor y tardes de baile.

Entre padres, hijos y jóvenes, quedaba claro que la cumbia había encontrado la manera de pasar de una generación a otra. Y tú, ¿recuerdas la primera vez que experimentaste el fenómeno Ángel Azul?