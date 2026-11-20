La película sobre Michael Jackson consiguió algo que pocas producciones pueden presumir: superar los mil millones de dólares en taquilla y convertirse en la biopic musical más exitosa de la historia. Sin embargo, su buen desempeño comercial no parece ser suficiente para mantenerla en todos los caminos rumbo a los premios más importantes del cine.

'Michael', dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, quedó fuera de la competencia por los premios BAFTA 2027. La decisión llamó la atención porque la cinta había comenzado a preparar su campaña para la temporada de reconocimientos y contaba con posibilidades de colocar a algunos de sus integrantes entre los candidatos.

De acuerdo con información publicada por Variety, la película no será presentada para competir en la próxima edición de los premios de la Academia Británica de Cine. Esto significa que ni Jaafar Jackson, quien interpreta a su tío en la pantalla, ni Colman Domingo, junto con el resto del equipo artístico y técnico, buscarán una nominación en esta ceremonia.

¿Por qué 'Michael' no competirá en los BAFTA 2027?

La decisión fue tomada por el productor Graham King, el director Antoine Fuqua y otros involucrados en el proyecto, después de consultar con Lionsgate, Universal Pictures y los demás socios de la producción.

Aunque las fuentes consultadas por Variety señalaron que hubo varios factores detrás de esta determinación, no explicaron cuáles fueron. Tampoco se ofrecieron detalles sobre si se trató de una decisión relacionada con la estrategia de promoción, la recepción de la película o algún desacuerdo con la organización.

Los representantes de Lionsgate, Universal Pictures y GK Films evitaron hacer comentarios sobre el tema. No obstante, personas cercanas a la producción señalaron que ambos estudios respaldaron la decisión de los cineastas.

La decisión fue tomada por el productor Graham King Universal Pictures

La ausencia de 'Michael' resulta llamativa porque los BAFTA son una de las ceremonias importantes antes de los Oscar. La edición número 80 recuperará su lugar habitual dentro del calendario de premios, con las listas preliminares previstas para el 7 de enero y el anuncio de nominaciones para el 19 de enero de 2027.

La ceremonia se realizará el 21 de febrero en Londres, mientras que los Oscar tendrán lugar el 14 de marzo. Por eso, los BAFTA suelen funcionar como una referencia para conocer qué películas y actuaciones están ganando fuerza entre los votantes.

'Michael' ya tuvo otro tropiezo en la temporada de premios

Esta no es la primera vez que la película enfrenta complicaciones en su camino por los reconocimientos. Recientemente, los Globos de Oro rechazaron la petición del estudio para que 'Michael' participara en las categorías de comedia o musical. La propuesta estaba acompañada de una carta del propio Antoine Fuqua, pero finalmente la cinta fue colocada en la categoría de drama, donde enfrenta una competencia distinta.

También existe un antecedente entre Graham King y los BAFTA. Después de la ceremonia de febrero, el productor criticó públicamente a la organización y a la BBC por la transmisión de un insulto racista que John Davidson, activista con síndrome de Tourette, pronunció involuntariamente durante la entrega de un premio.

La propuesta estaba acompañada de una carta del propio Antoine Fuqua Universal Pictures

En aquella ocasión, King cuestionó la respuesta de ambas instituciones y señaló su falta de sensibilidad cultural. Sin embargo, las fuentes de Variety aclararon que no hay información que confirme si aquel episodio tuvo alguna relación con la decisión de retirar 'Michael' de la competencia.

¿La película de Michael Jackson todavía puede llegar a los Oscar?

Pese a quedar fuera de los BAFTA, la película conserva la posibilidad de competir en los premios Oscar. Su retiro de la convocatoria británica no afecta su elegibilidad ante la Academia de Hollywood, por lo que todavía puede participar en otros reconocimientos, como los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards.

Además, la producción tiene otros compromisos durante la temporada. El 30 de noviembre, Antoine Fuqua, Graham King, Jaafar Jackson, Colman Domingo y Nia Long recibirán el Premio al Homenaje Musical durante los Gotham Awards.

En taquilla, 'Michael' tiene motivos para celebrar. La cinta debutó en abril con 97 millones de dólares en Estados Unidos y alcanzó los 217 millones a nivel mundial durante su primer fin de semana. En julio superó los mil millones de dólares, convirtiéndose en la primera película biográfica en conseguir esa cifra.

Pese a quedar fuera de los BAFTA, la película conserva la posibilidad de competir en los premios Oscar. YT Universal Pictures México

La recepción fue distinta entre críticos y espectadores. Mientras que las reseñas especializadas fueron más duras con la producción, el público reconoció especialmente el trabajo de Jaafar Jackson, quien recibió una calificación de A- en CinemaScore.

La historia recorre el ascenso del cantante desde sus primeros años con los Jackson 5 hasta la gira Bad World Tour, a finales de los años 80. El reparto también incluye a Colman Domingo como Joseph Jackson y Nia Long como Katherine Jackson.

Por ahora, la decisión de no buscar un lugar en los BAFTA deja una incógnita sobre el futuro de la película en la temporada de premios. Su éxito comercial está más que demostrado, pero todavía falta saber si ese respaldo del público también se traducirá en reconocimientos de la industria.