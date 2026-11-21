Fernando Hernández, conocido artísticamente como El Malilla, desmintió los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Danna. Durante su paso por una alfombra roja, el exponente del reguetón mexicano aclaró ante la prensa que entre ambos artistas únicamente existe una relación estrictamente laboral y descartó cualquier romance.

Las especulaciones surgieron en redes sociales tras las versiones de una supuesta ruptura entre la intérprete de Mala Fama y su pareja, Alex Hoyer. Diversos usuarios señalaron al cantante originario de Valle de Chalco como el presunto tercero en discordia dentro de la relación sentimental.

Danna y El Malilla lograron una colaboración musical. Foto de IG: Danna

Frente a los micrófonos, El Malilla negó cualquier acercamiento amoroso y reveló que el motivo real de su cercanía responde a un proyecto discográfico. El músico mexicano confirmó que incluirá una canción junto a Danna dentro del repertorio de su próximo álbum de estudio.

"No, no, no, entre Danna y yo solamente hay trabajo y hay una canción en mi disco y estoy muy emocionado que la escuchen porque es una versión del Malilla que ustedes aún no conocen", declaró el cantante frente a los medios de comunicación nacionales.

El Malilla pide respeto para el noviazgo de Danna y Alex Hoyer

El intérprete de Mami tú aseguró que este tipo de rumores mediáticos no le generan molestia ni incomodidad, pues comprende la exposición que implica su carrera artística. No obstante, el reguetonero lanzó un llamado directo al público para mantener el respeto hacia la vida privada de sus colegas.

"No me incomoda, al final del día soy una persona pública y como que es normal que estas cosas sucedan, pero yo creo que hay que respetar pues las relaciones de las demás personas", expresó El Malilla durante su breve encuentro con los reporteros de espectáculos.

El Malilla pidió respeto para Danna y Alex Hoyer. Foto de IG: Danna

Los periodistas aprovecharon la charla para cuestionar al artista urbano sobre su propia situación sentimental y averiguar si mantiene un noviazgo o continúa soltero. El cantante evitó ofrecer detalles específicos sobre su vida amorosa y respondió con una declaración enfocada en su bienestar personal y profesional.

"Estoy feliz, estoy contento, estoy agradecido y enamorado de la vida", puntualizó Fernando Hernández antes de concluir su intervención en la alfombra roja, dejando en claro que su prioridad actual reside en el lanzamiento de sus nuevos temas musicales dentro de la industria.

El video de Danna que detonó los rumores de ruptura

La ola de especulaciones sobre el supuesto distanciamiento entre Danna y Alex Hoyer cobró fuerza desde el pasado 13 de noviembre. Aquel día, la cantante mexicana publicó un video en sus plataformas digitales donde reflexionó sobre los cambios recientes y las despedidas en su entorno personal.

Aunque la estrella pop jamás pronunció el nombre de Alex Hoyer ni confirmó el fin de su noviazgo, sus seguidores interpretaron sus palabras como una señal de separación. En la grabación, la artista describió una etapa intensa llena de retos emocionales, nuevos comienzos y agradecimiento por su gira.

Durante ese mismo mensaje, la intérprete abordó conceptos como el desapego y aseguró que atraviesa su mejor versión tanto en lo personal como en lo profesional. Además, compartió una reflexión de amor propio que alimentó todavía más las teorías de los internautas sobre su estatus sentimental.

"El desapego, que todo es una experiencia, que todo viene desde el amor, que hay que ver las cosas desde el agradecimiento. Tienes que agradecer hasta por respirar. Estoy agradecida por estar viva", manifestó Danna en el clip que desató toda la conversación en redes sociales.

Hasta el momento, ni Danna ni Alex Hoyer emitieron un comunicado oficial para confirmar o desmentir el estado de su relación amorosa. Mientras tanto, los seguidores aguardan el estreno de la colaboración entre la cantante y El Malilla, tema que fusionará el pop con el reguetón mexicano.