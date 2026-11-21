Lupita D'Alessio volverá a encontrarse con su público en uno de los escenarios más importantes de México. La cantante confirmó que ofrecerá un concierto único en el Auditorio Nacional el próximo 26 de febrero de 2027, una presentación con la que celebrará sus 55 años de trayectoria artística.

El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, pues en agosto de 2025 la intérprete había confirmado que se retiraría de los escenarios después de más de cinco décadas de carrera. Sin embargo, esta invitación fue una oportunidad que decidió aceptar para festejar su recorrido musical.

Eso sí, la cantante quiso evitar confusiones y dejó claro que no se trata de su regreso a los conciertos ni del inicio de una nueva gira. La presentación será una fecha especial y no tiene contempladas otras ciudades.

Es la única presentación. Sí quiero aclarar que no hay gira, que no hay nada. En realidad, sí es un retiro, explicó la artista al hablar sobre el espectáculo.

Lupita D'Alessio celebrará 55 años de carrera en el Auditorio Nacional

La llamada Leona Dormida compartió su entusiasmo por regresar al Auditorio Nacional, recinto ubicado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, donde tendrá la oportunidad de celebrar más de cinco décadas dedicadas a la música.

Durante el anuncio, la intérprete también agradeció a Jack Borovoy y a Ocesa por hacer posible esta presentación, que tendrá lugar el 26 de febrero de 2027.

Para Lupita, cumplir 55 años de trayectoria merece una celebración especial y qué mejor que hacerlo frente a sus seguidores. Aunque todavía no se conocen todos los detalles del espectáculo, adelantó que habrá una novedad musical para esa noche.

La cantante no dio a conocer el repertorio que prepara ni reveló qué canciones podrían formar parte del concierto. Por ahora, lo que sí está confirmado es que será una presentación individual, sin otros artistas invitados.

Voy en solitario, no va nadie más, señaló, descartando así que se trate de un espectáculo con varios intérpretes o un homenaje compartido.

¿Lupita D'Alessio se arrepintió de su retiro de los escenarios?

La noticia también hizo que surgiera una pregunta entre sus seguidores: ¿la cantante cambió de opinión y volverá a los escenarios? De acuerdo con sus propias declaraciones, la respuesta es no.

En agosto de 2025, durante una entrevista con el programa Hoy, Lupita D'Alessio habló abiertamente sobre su decisión de dejar las presentaciones en vivo. En aquella conversación explicó que el desgaste físico y las exigencias vocales de sus conciertos influyeron en su determinación.

La noticia también hizo que surgiera una pregunta entre sus seguidores: ¿la cantante cambió de opinión y volverá a los escenarios? IG

La intérprete reconoció que después de dos años de recorrer distintos escenarios su cuerpo comenzaba a resentir el ritmo de trabajo. También explicó que sus canciones requieren un esfuerzo vocal importante, algo que la llevó a pensar en su futuro como artista.

La gente quería a Lupita D'Alessio por eso tuve este tour dos años. Pero ya mi cuerpo, y la música que es demandante, exige vocalmente mucho, comentó en aquella ocasión.

En ese momento, la cantante también habló de su intención de retirarse sin esperar a que su voz o su condición física le impidieran ofrecer el espectáculo que sus seguidores conocen.

Incluso había señalado el 14 de noviembre de 2025 como la fecha de su despedida, con un concierto en la Arena Guadalajara.

Por eso, su presentación en el Auditorio Nacional tiene un significado particular. No representa el regreso de La Leona Dormida a las giras, sino una excepción para celebrar sus 55 años de carrera. Para sus seguidores en la Ciudad de México, será una oportunidad de verla nuevamente en vivo, aunque la propia artista ya advirtió que no habrá una segunda fecha.