Raphael volvió a preocupar a sus seguidores luego de que se cancelara de último momento el concierto que tenía programado este sábado 21 de noviembre en A Coruña, España. El cantante de 83 años presentó problemas de salud poco antes de salir al escenario y tuvo que recibir atención médica, por lo que fue trasladado en ambulancia a un hospital.

La presentación formaba parte de su gira Raphaelísimo y estaba programada para las 20:30 horas en el Coliseum de A Coruña. El público ya se encontraba dentro del recinto, listo para disfrutar del espectáculo, cuando recibió el aviso de que el artista no podría presentarse.

De acuerdo con información difundida por medios españoles y fuentes municipales, el intérprete de 'Mi gran noche' comenzó a sentirse mal alrededor de las 20:00 horas, aproximadamente media hora antes del inicio del concierto.

Los primeros reportes señalan que presentó un cuadro de taquicardias y una subida de tensión. Personal sanitario lo atendió y posteriormente fue trasladado al hospital Quirón de A Coruña, donde permanecería bajo observación médica.

La cancelación tomó por sorpresa a los asistentes, quienes conocieron la noticia mediante un aviso por megafonía. Hasta el momento de los primeros reportes no se había informado de un diagnóstico adicional sobre lo ocurrido.

¿Qué problemas de salud tiene Raphael?

La preocupación por el estado de salud de Raphael también tiene que ver con los antecedentes médicos que ha enfrentado durante los últimos años.

En diciembre de 2024, el cantante tuvo que ser trasladado al Hospital 12 de Octubre de Madrid después de presentar un episodio neurológico mientras participaba en la grabación del programa La Revuelta.

En un primer momento se habló de un posible accidente cerebrovascular; sin embargo, los estudios médicos posteriores revelaron que padecía un linfoma cerebral primario, un tipo de cáncer que afecta el sistema nervioso central.

La preocupación por el estado de salud de Raphael también tiene que ver con los antecedentes médicos que ha enfrentado durante los últimos años. Instagram @raphaelartista

De acuerdo con la información que se dio a conocer entonces, los médicos encontraron dos nódulos en el hemisferio izquierdo de su cerebro. El diagnóstico lo llevó a detener sus actividades profesionales para recibir tratamiento.

Después de varios meses alejado de los escenarios, Raphael anunció que retomaría sus conciertos en junio de 2025. Su regreso fue una noticia importante para sus seguidores, pues el cantante había atravesado uno de los momentos más complicados de su vida.

Después de varios meses alejado de los escenarios, Raphael anunció que retomaría sus conciertos en junio de 2025. Instagram @raphaelartista

Desde entonces volvió a trabajar y continuó con sus presentaciones en España y otros países.

Raphael había retomado sus conciertos con la gira Raphaelísimo

El intérprete se encontraba actualmente recorriendo distintos escenarios con Raphaelísimo, una gira en la que combina algunos de los temas más conocidos de su trayectoria con canciones de su álbum Ayer... aún, publicado en 2024 como homenaje a la canción francesa.

Entre los éxitos que forman parte de su repertorio están 'Escándalo' y 'Mi gran noche', canciones que siguen siendo parte fundamental de sus presentaciones.

El intérprete se encontraba actualmente recorriendo distintos escenarios con Raphaelísimo José Jorge Carreón / Ocesa

La actuación de A Coruña era una de las fechas de su recorrido por España. Sin embargo, el problema de salud que presentó antes del espectáculo obligó a suspenderlo cuando los asistentes ya esperaban verlo.

El trasplante de hígado de Raphael y otros problemas médicos

El linfoma cerebral no ha sido el único problema de salud que ha enfrentado el cantante. En 2003, Raphael se sometió a un trasplante de hígado después de padecer hepatitis B y cirrosis.

La intervención fue exitosa y el artista pudo regresar a los escenarios. Él mismo ha hablado en distintas ocasiones de aquella operación como una segunda oportunidad de vida.

Además, en 2023 tuvo que cancelar algunas presentaciones debido a una inflamación de las vías respiratorias superiores.

El linfoma cerebral no ha sido el único problema de salud que ha enfrentado el cantante. José Jorge Carreón / Ocesa

Por ahora, la prioridad es conocer cómo evoluciona después de este nuevo episodio en A Coruña. La cancelación del concierto y su traslado al hospital han generado preocupación entre sus seguidores, que esperan noticias sobre su recuperación y sobre la posibilidad de que pueda continuar con las fechas pendientes de su gira.