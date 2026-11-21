El Corona Capital 2026 ya está en marcha y, si no pudiste asistir a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, todavía tienes oportunidad de seguir parte de la fiesta musical desde casa. El festival cuenta con una transmisión oficial y gratuita por internet, disponible a través de sus cuentas de YouTube y Facebook.

La edición número 16 del encuentro reúne a más de 60 artistas y bandas internacionales, distribuidos en cinco escenarios. Durante este fin de semana, los asistentes podrán ver a figuras como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, quienes encabezan las jornadas del viernes, sábado y domingo.

La buena noticia es que no necesitas comprar una entrada ni pagar una suscripción para intentar seguir los conciertos. Basta con entrar a las plataformas oficiales del festival y estar pendiente de la publicación de la transmisión en vivo.

¿Dónde ver el Corona Capital 2026 EN VIVO y GRATIS?

Los organizadores habilitaron sus canales oficiales de YouTube y Facebook para compartir la transmisión del Corona Capital 2026. Desde ahí podrás buscar la señal y conectarte sin costo, incluso si te encuentras fuera de la Ciudad de México.

Estas son las plataformas para seguir el festival:

Hay un detalle importante, aunque se anunció la transmisión por ambas plataformas, no se ha especificado qué artistas aparecerán en pantalla ni si habrá señales simultáneas para seguir los diferentes escenarios.

Hay un detalle importante, aunque se anunció la transmisión por ambas plataformas, no se ha especificado qué artistas aparecerán Daniel Betanzos

Tampoco se ha publicado un horario detallado para el inicio de cada transmisión. Por eso, lo más recomendable es revisar las cuentas oficiales del festival y activar las notificaciones para no perderte los avisos.

Esto significa que no necesariamente podrás elegir qué concierto ver en cada momento. Si esperas seguir a una banda en particular, tendrás que estar pendiente de la programación que comparta la organización.

¿Qué bandas tocarán el sábado 21 y domingo 22 de noviembre?

El Corona Capital 2026 se celebra del 20 al 22 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Su cartel incluye propuestas de rock, indie, electrónica y otros géneros, con cinco escenarios identificados como Corona, Doritos, Corona Cero, Nivea y Viva Tent.

Para este sábado 21 de noviembre, Twenty One Pilots encabeza el cierre del escenario Corona. También se presentarán Pierce The Veil, The Offspring, Underworld, Mother Mother, Maisie Peters y Peaches.

El Corona Capital 2026 se celebra del 20 al 22 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Daniel Betanzos

En los otros escenarios también habrá presentaciones de artistas como Dope Lemon, Baby Queen, BØRNS, The Hellp y Sebastien Tellier.

Para el domingo 22 de noviembre, The Strokes será el encargado de cerrar el escenario Corona. La jornada también contará con The xx, The Black Crowes, Lola Young, Johnny Marr, Lil Yachty, Tricky y Santigold.

Entre las presentaciones de los demás escenarios destacan Manic Street Preachers, BUNT., Johnny Marr, Loyle Carner, Purity Ring, Rev Run y The xx.

Para el domingo 22 de noviembre, The Strokes será el encargado de cerrar el escenario Corona. Daniel Betanzos

Así que, si te quedaste sin boleto para el Corona Capital 2026, todavía puedes seguir las novedades del festival desde casa. Solo recuerda consultar las cuentas oficiales de YouTube y Facebook para conocer los detalles de la señal y descubrir qué conciertos estarán disponibles.