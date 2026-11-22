Batería agresiva, bajo profundo, máscaras en los rostros: así apareció Twenty One Pilots con un piano de fondo con tonos clásicos que volvió solemne la aparición de la banda estadounidense en el escenario principal del Corona Capital. Tyler Josephe, su vocalista, no pasó ni dos minutos en la tarima cuando ya los fans lo invitaban a subir a una superficie que sostenían con las manos.

El cantante se bajó del escenario aún con la capucha puesta, trepó por la barricada y de un salto estaba surfeando entre el público encima de una superficie de madera. El micrófono lo utilizó como proyectil sujetándolo del cable y haciéndolo girar rodeando su cuerpo como si fuese a lanzarlo.

Al regresar al escenario se descubrió finalmente el rostro para gusto del público, conformado por sus fans más reacios y otros miles de curiosos que veían al acto principal después de ver a Underworld buscando nuevamente rock potente y lo encontraron junto a un ejército de seguidores de la banda que no dejaban de corear.

Twenty One Pilots Daniel Betanzos

The Contract, Center Mass y Shy Away hicieron que la cerveza empezara a volar entre condones inflados encima del público, casi siempre con las manos levantadas gritando con toda su energía y moviendo las cabezas al ritmo de la voz puesta al limite por parte de Tyler.

La Skeleton Clique (como se conoce a su fandom) se hizo sentir en cada tema, hasta enfrente del escenario la energía nunca se detuvo, y para ello el escenario jugó también su papel siguiendo con colores la estética del grupo cambiando entre tonos amarillos y rojos, que simbolizan todos los mensajes que dan en sus canciones.

Twenty One Pilots Daniel Betanzos

Siempre hablando de vulnerabilidad, de salud mental con intensidad, pero con sensibilidad. La ansiedad, la depresión, la inseguridad y la soledad, además de siempre retratar la importancia de encontrar apoyo fueron los ejes de los temas que interpretaron durante el show y quizá por eso la entrega, el desahogo de su público en cada grito, en cada brinco, en cada abrazo junto a otro fan desconocido.

“Es uno de los lugares mas hermosos para tocar mi música, te amo México, muchas muchas gracias”, dijo Tyler.