Una combinación entre bandas debutantes y bandas consolidadas, indie, rock, y sonidos experimentales; así arrancó la edición 2026 del Corona Capital ayer con una afluencia importante de público en el ya tradicional Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, en una noche encabezada por James Blake, Gorillaz y Jamie XX, entre otros.

La noche transcurrió tranquila con el público disfrutando en cada escenario donde también hubo espacio para el hip hop con Yung Lean, además de propuestas pesadas como Violet Grohl. Fue un inicio tranquilo de un festival del que se espera crezca en intensidad entre hoy y mañana.

Este sábado, Twenty One Pilots es la banda más esperada y en la clausura, The Strokes será la cereza del pastel; el público, por su parte, irá aumentando en afluencia también conforme avance la edición.

Corona Capital 2026 Daniel Betanzos

James Blake descompone el sonido y el orden

La noche era densa y oscura, el escenario era lo único que se iluminaba, una corona gigante como de madera que de un momento a otro se iluminó en un rojo intenso; detrás de lo visual, la voz de James Blake, con esas notas medidas, agudas, armoniosas y un sonido experimental que siempre la acompaña.

Una mezcla entre electrónica, rock y synth pop con Blake siempre como protagonista en la voz y en el piano, un concepto inmersivo con sonidos muy irregulares, teclados eléctricos, y destellos que no iban completamente en armonía sino que se sentían sueltos flotando de forma independiente a sus sonidos.

James Blake Daniel Betanzos

Coros profundos, y él con su voz profunda jugando, haciendo arpegios, pasando de notas graves a agudas, sin que se detuviera la música, y con ello luces neón, destellos estroboscópicos que no daban descanso a la vista e hipnotizaba a todos los presentes.

Blake encabezó, junto a Gorillaz, el cierre de la primera fecha con sonidos sintetizados mezclados con instrumentos en vivo y una propuesta visual distinta a toda la jornada, la noche por supuesto ayudó a la inmersión.

Fue en la noche que todo se cargó de experimentación, de sonidos que no se entendían al momento, con James Blake abriendo el paso a la banda de Damon Albarn.

Corona Capital 2026 Daniel Betanzos

Y no hay experimentación sin el público, con lentes oscuros, con bailes igualmente poco armónicos, poco comunes, otros sólo brincando y bebiendo, algunos ya encendiendo el cigarro de mariguana para, con suerte sentirse más dentro de la propuesta que el resto de los asistentes.

Es un honor estar aquí, gracias, muchas gracias, es una suerte, gracias por elegirnos a nosotros en este momento de la noche, vamos a disfrutar”, dijo James, antes de tocar un tema de Kanye West, Talkin.

Mumford & Sons no podían faltar

La onda folk también estuvo presente en el Corona Capital cuando los británicos de Mumford & Sons se apoderaron del escenario Doritos. Marcus Mumford, Winston Marshall, Ben Lovett y Ted Dwane pisaron por primera vez en su carrera, de casi 20 años, un escenario en el festival y fueron los encargados de cerrarlo.

Mumford & Sons Cuartoscuro

A las nueve y media de la noche, ayer, los londinenses se enfrentaron a un público que los aplaudió desde el primer acorde, que llegó con Babel y Little Lion Man, las canciones con las que abrieron la velada.

“Ha pasado mucho tiempo, pero ya estamos aquí”, lanzó Marcus, vocalista de la banda, quien no dejó pasar la oportunidad de hacer vibrar al público con su voz. Rubber Band Man y White Blank Page, oscilaron entre los rojos y los azules, los colores en los que el escenario se encendía para acompañar cada una de las canciones.

La ovación, de aquellos que estaban más cerca del escenario, se colaba en los micrófonos de la banda, y aunque el espacio destinado no estaba completamente lleno, el ambiente era lo suficientemente cálido para disfrutar de temas como Stay, Truth, The Cave y Here.

“I love you so much”, dijo el cantante mientras recibió los aplausos de la gente en temas como The Wolf, Ted Lasso Theme, Awake My Soul y I Will Wait con la cual se despidieron de sus fans.

The Kooks, el regreso de vinos consentidos

Por otro lado, una banda recurrente en el festival The Kooks volvió con escenario lleno, el público ya los esperaba igual que como con Violete, pero con más energía y entrega, son unos viejos conocidos, incluso en 2021 la banda tuvo que cancelar el show debido a que su vocalista Luke Pritchard se convirtió en padre el día de su presentación.

The Kooks Daniel Betanzos

La banda ofreció un concierto cargado de nostalgia, energía y guitarras que transportaron al público a la escena británica de los 2000. Desde los primeros acordes encontró respuesta entre sus seguidores, que acompañaron con entusiasmo canciones como Always Where I Need to Be, She Moves in Her Own Way y Ooh La, en una presentación marcada por melodías pegadizas y un ambiente festivo.

Uno de los momentos más celebrados llegó con Naïve, uno de sus temas más emblemáticos, que convirtió la presentación durante este Corona en un coro multitudinario. Guitarras, saltos y voces que se sumaron a Luke Pritchard, The Kooks reafirmó la vigencia de un repertorio que conserva el espíritu despreocupado, romántico y juvenil del indie que conquistó a toda una generación.

Chvrches, por la tercera

Atrás quedaron los años en donde todas las niñas asistentes al festival usaban una coronita de flores, ahora, los asistentes al festival eligieron la corona de papel… sí, de esas que se pueden ajustar al tamaño de la cabeza.

Pero lo que más llamaba la atención eran muchas chicas que decidieron adoptar el look de Noodles, integrante de Gorillaz, en donde las calcetas largas de rayas blancas y negro, en conjunto con playeras con la misma estética, las botas industriales y las faldas cortitas se hicieron presentes por todo el lugar.

Chvrches Daniel Betanzos

Y entre clones de Noodles, niños acompañados por sus papás que portaban orgullosos la playera de Gorillaz y visitantes de lugares como Alemania o Inglaterra, los escoceses de Chvrches fueron los encargados de despedir la tarde del viernes con un poderoso set que, por su simple sonido, llamó a la banda a reunirse en el escenario Corona.

Lauren Mayberry, Martin Doherty e Iain Cook subieron una vez más al escenario del Corona Capital. Veteranos de tres ediciones —2014, 2018 y este 2026—, los originarios de Glasgow arrancaron la misa, en punto de las 6 y 10 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a despedirse, con Clearest Blue.

Qué bueno que están aquí, gracias por venir, nosotros somos Chvrches. ¿Se la están pasando bien en el Corona Capital?”, preguntó Lauren a su público que todavía venía caminando por la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para llegar a la sesión de 50 minutos que ofrecieron.

Con canciones como Forever, Conman, Leave a Trace, Evil, Recover y Miracle, los escoceses dieron muestra de la experiencia que han adquirido en los 15 años que llevan en la escena musical internacional.

como cualquier banda que se presenta en el festival, es la oportunidad perfecta para hacer promoción a su más reciente trabajo, y Chvrches lo hizo al interpretar por primera vez en vivo, en México, Roses y Overthinker, de su disco All The King’s Men, el cual verá la luz en 2027.

Violete Grohl, debut soñado

El nombre pesa, en este caso fue más el apellido, la hija de Dave Grohl (líder de Foo Fighters y exbaterista de Nirvana) hizo su debut ante el público mexicano, quizá uno de los que más amor muestran siempre a Foo y a su padre; esta vez fue ella la protagonista.

Violete Grohl Daniel Betanzos

Su banda lo tomó en serio. Diez minutos antes de comenzar el show estaban ya calentando motores, probando instrumentos un poco en silencio; Violete no se mostraba ante el público estaba tras bambalinas. Pero de pronto apareció, un público ya de miles la esperaba en el tercer escenario en importancia del festival.

Entre aplausos, gritos y demás muestras de cariño, la vocalista, quien comenzó desde los 12 años, dijo sentirse cumpliendo una meta al presentarse, además, con un perfecto español.

“Muchas, muchas gracias, México”, que provocó las risas en el público por su perfecta dicción.

595, Bug in the Cake, Last Day I Loved You, Big Memory, Mobile Star y Often Others fueron las canciones que presentó Violet durante la tarde cuando el sol aún era intenso, contrastando con su estética oscura, y su sonido grunge, pero rockero, con toda la escuela de los 90 y su voz melódica que también podía convertir en agresiva.