El cantante Jesse volvió a aparecer en redes sociales para agradecer a sus fans el apoyo y cariño que ha recibido por su nuevo proyecto musical.

Y es que desde el 23 de septiembre de 2026, el cantante anunció esta nueva aventura musical bajo el nombre de Jesse and the Supernovas, un proyecto con el que busca compartir otra faceta de su música y que ya comienza a recibir una respuesta positiva de sus seguidores.

Jesse agradece a sus fans el apoyo a su nuevo proyecto musical

A través de sus redes sociales, el cantante compartió un mensaje de agradecimiento por la buena respuesta que ha tenido su nuevo proyecto, además de reconocer las muestras de cariño que ha recibido desde su lanzamiento.

“Hola a todos, solo quiero pasar a agradecer de todo corazón todo el apoyo y muestras de cariño para mí y para mi proyecto nuevo de Jesse and the supernovas”.

Jesse and the Supernovas comienza a crecer con sus nuevos sencillos

Durante su mensaje, Jesse también compartió algunos de los avances que ha conseguido con esta nueva etapa musical. Entre ellos, destacó que se encuentran dentro del Top 10 de Radio Nacional con “Interestelar”, además del crecimiento en las reproducciones de su video oficial.

“Me acaban de avisar que estamos en el Top 10 de Radio Nacional con Interestelar. El primer sencillo de Sombrero. Estamos también llegando a los dos millones y medio de views con el video oficial en YouTube; los streams siguen subiendo. Y acabamos de sacar apenas SPIRITUS el segundo sencillo de Sombrero, y los streams están, eh, despegando de una manera que no teníamos contemplada, así que solo quiero agradecerles de todo corazón el cariño”

Jesse promete más música para sus seguidores

Con entusiasmo, el cantante también adelantó que todavía hay mucha música por venir y que sus seguidores podrán escuchar más de esta nueva etapa con el lanzamiento de su disco.

“Viene mucha más música de Jesse and the Supernovas. Viene el disco y viene con todo lo que soy. Con todo el amor que siempre he dado y toda la música que vive en mi alma. Gracias”.

Mientras tanto, sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y felicitaciones por este nuevo logro, celebrando que Jesse continúe compartiendo su música y explorando otros caminos artísticos.

Hasta el momento, sus videos oficiales en plataformas como YouTube siguen sumando reproducciones. Tan solo “Interestelar” se acerca a los dos millones y medio de vistas, una respuesta que muestra el interés de sus seguidores por esta nueva propuesta musical.