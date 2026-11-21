Lili Reinhart negocia actualmente con Amazon MGM y Mattel Studios para protagonizar la primera película en acción real de Polly Pocket. La actriz estadounidense ocupará el lugar que dejó vacante la británica Lily Collins, quien abandonó el reparto debido a complicaciones en su agenda laboral.

Pese a su salida del elenco principal, Lily Collins mantendrá un vínculo directo con la producción como productora ejecutiva. Por su parte, Lili Reinhart no solo encabezará la historia frente a las cámaras, sino que también asumirá el cargo de productora ejecutiva dentro del largometraje.

Los ejecutivos de ambos estudios aceleran las conversaciones para cerrar el contrato de la protagonista y avanzar hacia el rodaje. Con este movimiento, la franquicia busca asegurar un rostro reconocido por las audiencias jóvenes antes de anunciar la fecha oficial de estreno en salas.

Lili Reinhart tomaría el lugar que dejó Lily Collins. Foto de IG: Lili Reinhart

Aunque la cinta todavía carece de un director confirmado, el proyecto ya cuenta con un libreto terminado para iniciar la preproducción. Los guionistas Jordan Weiss y Dan Brier escribieron la historia que adaptará por primera vez al cine a la popular muñeca de bolsillo.

Jordan Weiss y Dan Brier colaboraron previamente en el guion de la comedia Sweethearts (2024), producción que la propia Weiss dirigió. Además, la escritora sumó experiencia dentro de los grandes estudios al redactar el libreto de la secuela Otro viernes de locos (2025).

El ascenso de Lili Reinhart antes de unirse a Mattel

Lili Reinhart conquistó el reconocimiento internacional en la televisión gracias a su interpretación de Betty Cooper en la serie Riverdale. La intérprete dio vida a este personaje durante seis años consecutivos, entre 2017 y 2023, consolidando una sólida base de seguidores alrededor del mundo.

En la pantalla grande, uno de sus papeles más destacados ocurrió dentro del drama criminal Estafadoras de Wall Street (2019). En aquella cinta compartió créditos con un elenco estelar al interpretar a Annabelle, demostrando su capacidad dramática fuera de las producciones juveniles.

Lili Reinhart se destacó por su trabajo en Riverdale. Foto de IG: Lili Reinhart

Durante este 2026, la actriz mantuvo una presencia constante tanto en la cartelera cinematográfica como en las plataformas digitales. Encabezó el reparto de la comedia de terror Forbidden Fruits y protagonizó la comedia romántica La hipótesis del amor, disponible en el catálogo de Prime Video.

La expansión cinematográfica de Mattel tras el fenómeno Barbie

La apuesta por Polly Pocket responde a la ambiciosa estrategia audiovisual que Mattel detonó en 2023. El éxito arrollador de Barbie, bajo la dirección de Greta Gerwig, comprobó que llevar sus juguetes más emblemáticos a la gran pantalla representa un negocio altamente rentable.

Bajo esa misma línea comercial, el público presenció este 2026 el lanzamiento de otras adaptaciones basadas en marcas clásicas de la juguetera. Llegaron a las salas de cine producciones como He-Man y los Amos del Universo y Matchbox: la película, ampliando el universo narrativo de la compañía.

Póster promocional de Matchbox. Foto: Apple TV

El desarrollo de esta nueva cinta confirma que la firma diversifica sus géneros para atraer a públicos variados, desde la acción hasta la comedia familiar. Tras conquistar la conversación cultural con Barbie, el estudio apuesta ahora por la nostalgia generacional que rodea a esta icónica línea de juguetes.

Con el respaldo de Amazon MGM, Mattel Studios busca replicar ese impacto en taquilla mediante una propuesta dirigida a distintas generaciones de espectadores. La eventual firma de Lili Reinhart marcará el paso definitivo para poner en marcha la esperada película de Polly Pocket.