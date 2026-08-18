Revelan que Luis Donaldo Colosio Riojas nació en CDMX, pero fue registrado en Sonora

Documentos oficiales revelan que el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, nació el 31 de julio de 1985, a las 19:35 horas, en el entonces Hospital Humana de la Ciudad de México; sin embargo, su registro de nacimiento fue realizado en Magdalena, Sonora.

De acuerdo con el certificado y registro de nacimiento, el ahora legislador nació en la Unidad de Tococirugía y Cuidados Neonatales del hospital capitalino. El documento fue firmado por el médico Silvestre Frenk Mora, quien certificó el nacimiento. En el mismo expediente se establece que sus padres son Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas Reyes.

Luis Donaldo Colosio Riojas visita la plaza donde se ubica la estatua y placa conmemorativa de su padre, Luis Donaldo Colosio, en Magdalena de Kino, Sonora. Excélsior

Pese a ello, el acta de nacimiento fue expedida por el Registro Civil de Magdalena, Sonora, con la misma fecha del nacimiento. El documento fue firmado por el entonces oficial del Registro Civil, Adalberto Villaescusa Sánchez, identificado como una persona cercana a Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El acta también consigna como abuelos paternos a Luis Colosio Fernández y Armida Ofelia Murrieta, mientras que por la rama materna aparecen Rodrigo Riojas Valdez e Hilda Rayón Guajardo. Como testigos del registro figuran Luis Colosio Fernández, de 48 años de edad, y Rosina León Gallego, de 30 años, ambos con domicilio en Magdalena, Sonora.

Entre los documentos presentados para acreditar la filiación del recién nacido se encuentra el Acta de Matrimonio número 01 611, fechada el 13 de diciembre de 1984 en el entonces Distrito Federal, correspondiente a Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas Reyes.

La revelación de estos documentos cobra relevancia debido a que Luis Donaldo Colosio Riojas ha manifestado públicamente su intención de buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, entidad donde fue registrado oficialmente, aunque su nacimiento ocurrió en la Ciudad de México.