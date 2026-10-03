Semar despliega ayuda por huracán Polo y vigila avance de Rachel

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reforzó su despliegue en el litoral del Pacífico para atender a las comunidades afectadas por el huracán “Polo”, mediante puentes aéreos, distribución de agua y alimentos, así como el envío de vehículos y equipo logístico a Sonora y Sinaloa.

En Guaymas, Sonora, elementos de la Segunda Región Naval mantienen activo el Plan Marina en su Fase de Recuperación, principalmente en poblaciones donde los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico dificultaron el acceso terrestre.

Ante esta situación, integrantes de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE), en coordinación con autoridades municipales, habilitaron un puente aéreo hacia la comunidad de Adolfo de la Huerta.

Una aeronave de la Armada de México trasladó hasta esa zona 150 despensas y 460 litros de agua embotellada, que fueron entregados directamente a sus habitantes.

La operación se extendió posteriormente al ejido El Yaqui, también en el municipio de Guaymas, donde marinos distribuyeron otras 50 despensas y 186 litros de agua.

En ambos vuelos fueron movilizadas 200 despensas y 646 litros de agua para comunidades con problemas de comunicación por tierra.

El despliegue también alcanzó Navojoa. Personal de la Octava Zona Naval, con sede en Topolobampo, Sinaloa, entregó al Sistema DIF Municipal 600 despensas y 4 mil 912 litros de agua potable para su distribución entre familias damnificadas por “Polo”.

A estas acciones se sumó el arribo del Buque de Apoyo Logístico “Isla Tiburón” a Topolobampo. La embarcación transportó mil 600 despensas, tres vehículos militares tipo Ural y más de 4 mil litros de agua potable.

Los suministros serán trasladados hacia las poblaciones de Sonora y Sinaloa donde sean requeridos, de acuerdo con las evaluaciones de daños y las necesidades detectadas por autoridades federales, estatales y municipales.

Mientras continúan las labores de recuperación, la Marina mantiene seguimiento al huracán “Rachel”. De acuerdo con el reporte difundido este 3 de octubre, el sistema se encontraba a 153 kilómetros al noroeste de Isla Socorro, Colima, y a 426 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Las previsiones meteorológicas citadas por la dependencia señalaban condiciones favorables para que el ciclón conservara la categoría uno durante las siguientes 36 horas.

Como medida preventiva, la autoridad marítima mantiene restricciones a la navegación en diferentes puntos del Pacífico mexicano.

Para embarcaciones mayores permanecen cerrados los puertos de Mazatlán, Sinaloa, y San Blas, Nayarit. Para embarcaciones menores existen restricciones en La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo y San Carlos, Baja California Sur; Mazatlán y Teacapán, Sinaloa; San Blas y Nuevo Vallarta, Nayarit, así como Puerto Vallarta, Jalisco.

La Semar informó que continuará con el monitoreo de las condiciones marítimas y meteorológicas para movilizar personal, aeronaves, unidades terrestres y buques en caso de que la evolución de “Rachel” represente nuevos riesgos para la población.