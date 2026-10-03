Dan de alta a paciente herido por ataque en secundaria de Torreón

Una de las personas lesionadas durante el ataque a la escuela Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, fue dada de alta y continuará su recuperación en su domicilio.

El ataque ocurrió el jueves 1 de octubre al interior del plantel, el cual fue perpetrado por dos hermanos, la agresión dejó a la subdirectora sin vida y a cuatro personas heridas.

Tres de los lesionados permanecen internados en un hospital privado, uno de ellos es el profesor Ricardo Quintanar, quien se reporta grave, pero estable.

La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la que pertenece, está solicitando plaquetas para su atención médica.

Otro de los heridos es uno de los alumnos, identificado como Alexis, quien también sufrió lesiones de gravedad.

Mientras que Gerardo, director del plantel, presentó mejoría y fue trasladado a piso para continuar con valoración médica.

Autoridades de salud del estado mantienen seguimiento de las condiciones médicas de los pacientes heridos en el ataque a la secundaria.