Sheinbaum destaca avance del 43% en programa de Vivienda para el Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la estrategia habitacional de su gobierno registra 43 por ciento de avance a nivel nacional.

Y desde entonces no nos separamos porque seguimos luchando por transformar nuestro país. Me da mucho gusto, mucho orgullo que hoy podamos decir que llevamos 43 por ciento de avance del programa de vivienda para el bienestar", celebró.

Al encabezar la entrega de vivienda en Veracruz, la mandataria federal recordó los inicios del proyecto político junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, destacando la colaboración de funcionarios como Octavio Romero Oropeza, director de Infonavit y exoficial mayor del Distrito Federal.

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Así como a Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y ex colaboradora del Instituto de Vivienda capitalina.

Sheinbaum Pardo enfatizó que desde esa administración capitalina aprendieron a trabajar bajo los principios de austeridad republicana, a favor de la población vulnerable.

En materia económica, la jefa del Ejecutivo federal enfatizó que existe una transformación laboral en el país, a través de la política de ingresos.

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La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que desde 2018 a la fecha, el salario mínimo en México ha aumentado 154 por ciento en términos reales, pasando de dos mil 800 pesos mensuales a más de nueve mil 500 pesos mensuales en 2026.

Este incremento, explicó, permitió capitalizar los fondos del Infonavit y del IMSS, abriendo el camino para la meta sexenal de edificar un millón 200 mil casas y duplicar la capacidad hospitalaria del seguro social.