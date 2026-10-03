Justicia para Arturo Islas: Procesan a dos influencers por acoso y agresión

Un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México vinculó a proceso a Joinice Yael Gutiérrez Ruiz, conocida en redes sociales como “Yael Ruiz”, y a Oswaldo Francisco Peralta, conocido como “Walt Dice”, por su presunta responsabilidad en agresiones contra el activista y comunicador Arturo Islas Allende.

La resolución judicial se dio luego de casi dos años de denuncias públicas presentadas por la víctima por actos constantes de acoso, discriminación, agresión digital y difusión de información falsa en su contra, situación que escaló progresivamente hasta derivar en agresiones físicas y verbales.

Los hechos que originaron la acción penal ocurrieron cuando el comunicador acudió a conocer la situación de diversos perros procedentes del Refugio Franciscano con el objetivo de documentar sus condiciones de vida y buscar alternativas de ayuda.

En dicho lugar, Islas Allende fue agredido por los imputados, registrando los hechos en video, material audiovisual que fue presentado como prueba ante las autoridades para sustentar el expediente de la causa.

Tras darse a conocer la decisión de la autoridad judicial, Islas Allende difundió un mensaje en el que instó a los usuarios a emplear las plataformas digitales con responsabilidad, advirtiendo sobre el impacto del acoso y las conductas violentas.

“El acoso, la discriminación y las agresiones digitales pueden trascender las pantallas y convertirse en hechos con consecuencias en la vida real”, enfatizó el activista al valorar la determinación de la jueza encargada del caso.