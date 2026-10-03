Reanudarán clases a distancia en secundaria escenario de ataque en Torreón

Luego del ataque perpetrado por dos hermanos en la escuela Secundaria General número 13 del ejido La Unión, de Torreón, Coahuila, este lunes 5 de octubre se reanudarán las clases en su modalidad a distancia.

El viernes 2 de octubre no asistieron los alumnos ni personal docente al plantel, debido a que el edificio se encontraba bajo resguardo de la Fiscalía del Estado.

Las clases presenciales se retomarán hasta que la Fiscalía del Estado realice la entrega del plantel a la Secretaría de Educación, momento en el cual se iniciará un proceso gradual de incorporación a actividades presenciales.

Desde las primeras horas del ataque, ocurrido el 1 de octubre, se llevaron a cabo acciones de contención y acompañamiento psicológico dirigidas a la comunidad educativa, familiares de las personas lesionadas, de la maestra que perdió la vida, así como al personal directivo, docente y administrativo de la escuela.

Miembros de la comunidad realizan un memorial improvisado con velas y flores en honor a la subdirectora Nery Edith Nevárez González Foto: Cuartoscuro

Durante las primeras 24 horas posteriores a los acontecimientos, se desplegaron diferentes acciones, como brigadas de acompañamiento comunitario casa por casa, con presencia de psicólogos en territorio, quienes visitaron domicilios cercanos a la escuela.

Se tuvo contacto directo con más de 145 familias y personas que pudieran requerir acompañamiento, con el objetivo de acercar los servicios directamente a los hogares, las autoridades afirmaron que se visitará a la totalidad de las familias.

La Secretaría de Educación dio a conocer que se implementa un regreso progresivo y acompañado para el retorno a clases, prevención en toda la comunidad, ampliación de la cobertura de atención psicológica, entre otras acciones.

El ataque se registró el pasado jueves 1 de octubre por parte de unos hermanos de 18 años de edad, exalumnos de la escuela, donde fue asesinada una maestra y cuatro personas más fueron heridas.

Los atacantes fueron identificados como Carlos y David, quienes están a disposición del Ministerio Público.