Maestros de educación indígena en Oaxaca se irán a paro

El nivel de educación indígena de la Sección 22 del SNTE-CNTE iniciará un paro de labores de 72 horas a partir del próximo lunes; además, instalará un plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

A través de sus órganos de información interna, se dió a conocer la convocatoria suscrita por el secretario de Trabajo y Conflictos de ese nivel, Rodrigo Sánchez Joaquín, la suspensión de actividades obedece a los resolutivos, tareas y acuerdos surgidos de la Asamblea Estatal de subcomisiones mixtas de jefaturas y representantes sindicales, celebrada el 22 de septiembre.

En la movilización participarán integrantes del Pleno del Comité Ejecutivo, organismos auxiliares, subcomisiones mixtas de jefaturas de zonas de supervisión y de zonas escolares, así como toda la base trabajadora de ese nivel.

El paro de labores fue acordado para reclamar a la administración estatal, especialmente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la atención a sus demandas principales.

Foto: Especial

La movilización, que se extenderá los días martes y miércoles, iniciará el lunes con la instalación del plantón en el zócalo de la ciudad, entre las 06:00 y 08:00 horas.

Posteriormente, la base trabajadora de ese nivel marchará de manera masiva a partir de las 09:00 horas, sobre la Carretera Internacional 190 Cristóbal Colón, en la zona oriente, rumbo al Zócalo de esta ciudad.

De acuerdo con la convocatoria, el menú de acciones de protesta se publicará durante los tres días de movilización.