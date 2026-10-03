Por tentativa de feminicidio, procesan a sujeto que intentó atropellar a su expareja

Un hombre identificado como Pablo “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que habría intentado atropellar de manera intencional a su expareja, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, desde septiembre de 2022 existían antecedentes de presunta violencia física, psicológica y de género en contra de la víctima, además de amenazas de muerte atribuidas al ahora imputado.

Los hechos más recientes ocurrieron durante la madrugada del 2 de agosto de 2026, según la investigación, Pablo “N” habría localizado a su expareja cuando se encontraba en una parada de transporte público y presuntamente la amenazó de muerte.

Posteriormente, la mujer se trasladó como pasajera en una motocicleta, en ese momento, el acusado habría utilizado una camioneta para impactar la unidad de manera deliberada, ocasionando que la víctima cayera sobre la carpeta asfáltica.

La investigación establece que, después del primer impacto, el hombre habría realizado una maniobra en reversa para dirigirse nuevamente hacia la mujer. Personas que se encontraban en el lugar lograron retirarla antes de que fuera alcanzada nuevamente.

La víctima sufrió lesiones principalmente en las piernas y recibió atención médica.

A partir de los datos de prueba reunidos durante las investigaciones, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra el señalado, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación del Delito.

Durante la audiencia correspondiente, un juez de Control determinó vincular a proceso a Pablo “N” y dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar. Además, estableció dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.