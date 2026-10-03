Mujer es privada de la vida por su expareja frente a sus tres hijos

Una nueva tragedia familiar se registró en Nuevo León: una mujer fue privada de la vida, presuntamente por su expareja, quien cometió el crimen con un arma blanca, sin importarle que el acto fuera presenciado por sus hijos.

Los hechos se registraron la noche del viernes en una vivienda de la calle Arco, en el fraccionamiento Las Haciendas Montecarlo, en el ayuntamiento de Pesquería.

La Fiscalía General de Justicia investiga los hechos tras recibir el reporte a la central de radio, de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de una mujer sin vida por heridas de arma blanca.

La fallecida fue identificada, de forma preliminar, como Karla Beatriz “N”, de 27 años.

La mujer presentaba lesiones por arma blanca en diversas partes, el cuerpo de la occisa estaba al interior del domicilio en donde estaban tres menores, aparentemente sus hijos, quienes quedaron bajo resguardo.

En el sitio se decomisó un cuchillo con manchas de sangre.

El caso se encuentra en proceso de investigación a cargo del Agente del Ministerio Público especializado en Feminicidios.

Apenas hace unos días, Nuevo León vivió otra tragedia cuando presuntamente una madre de familia privó de la existencia a su pareja sentimental y a sus tres hijos antes de suicidarse, en el ayuntamiento de Montemorelos.