¡Se rompió todo! Jesse y Joy muestran sus diferencias en pleno concierto | VIDEO

El dúo musical Jesse & Joy protagonizó un tenso momento frente a miles de espectadores durante su más reciente concierto en Chile el pasado 30 de septiembre. Una grabación aficionada capturó el instante exacto del conflicto familiar sobre el escenario.

La usuaria de TikTok identificada como Francisca (@franmorenolo) difundió el material audiovisual que exhibe la evidente fractura entre los cantantes. "La pelea es dms real", escribió la internauta junto al clip que acumula miles de reproducciones en pocas horas.

Joy Huerta mantuvo la distancia con su hermano. Foto de FB: Jesse & Joy

Durante la interpretación del éxito "¿Con quién se queda el perro?", Jesse Huerta intentó acercarse a su hermana menor con una sonrisa. Joy Huerta respondió con un semblante de profunda molestia y marcó su distancia inmediata ante el contacto físico.

Los asistentes notaron la fricción al instante y señalaron la actitud cortante de la intérprete de 40 años. Las cámaras de los teléfonos móviles documentaron las miradas fulminantes que la vocalista lanzó hacia el guitarrista de 43 años.

Ninguno de los cantantes emitió declaraciones oficiales sobre el altercado documentado en tierras sudamericanas. El silencio prolongado alimenta las especulaciones sobre la ruptura irremediable de una de las agrupaciones más exitosas del pop mexicano.

Reacciones virales y el rechazo en el escenario

La red social de origen chino explotó con el análisis exhaustivo del comportamiento corporal de ambos artistas. Los internautas tomaron capturas de pantalla para evidenciar el fuerte contraste entre la sonrisa del músico y la incomodidad de la cantante.

Otra asistente al espectáculo, bajo el usuario Pelinegra, publicó un segundo ángulo del desencuentro musical. El texto "Joy no se acerca ni por error a Jesse" acompañó las imágenes que confirmaron la evidente lejanía física durante toda la velada.

Joy Huerta lucía incómoda según los usuarios de redes sociales. Foto de FB: Jesse & Joy

La comunidad virtual tomó partido rápidamente y desató una ola de críticas contra la actitud del productor musical. Los fanáticos inundaron las plataformas digitales con los siguientes comentarios sobre la polémica:

"Él quiere fingir que todo está bien para que a su banda le vaya bien".

"(Joy) se sentía incómoda".

"Orgullosa de Joy. No podemos dejar que las personas nos traten como les dé la gana".

"La cara (de Joy)".

"La típica para que al final parezca que ella es la mala".

"Él como a dé lugar quiere tener protagonismo".

"Yo le meto un codazo".

"Típico hermano que mete la pata y después, a los segundos, quiere estar como si nada hubiera pasado".

El origen del conflicto y la separación temporal

La tensión actual deriva del anuncio publicado el pasado 15 de septiembre sobre la separación temporal del proyecto conjunto. La crisis escaló una semana después durante una atropellada rueda de prensa en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Jesse Huerta brilló por su ausencia en el encuentro con los medios de comunicación programado para el 22 de septiembre. Joy Huerta afrontó sola los micrófonos y rompió en llanto al revelar los pormenores de la sorpresiva pausa de la agrupación.

Jesse Huerta quitándose la guitarra. Foto de FB: Jesse & Joy

La compositora confesó que recibió la noticia apenas 20 minutos antes de la publicación oficial del comunicado. La intérprete admitió sentir mucho miedo por su futuro, pues enfrentará los escenarios en solitario por primera vez en toda su trayectoria.

El conflicto interno detonó por los planes individuales del músico con su nueva banda denominada Jesse y Los Supernovas. La vocalista conocía el proyecto paralelo, pero desconocía la intención final de su hermano de abandonar definitivamente a Jesse & Joy.

Jesse y Joy todavía tienen conciertos pendientes juntos. Foto de FB: Jesse & Joy

El entorno cercano a los artistas intensificó la guerra mediática a través de distintas plataformas virtuales. La chef Mónica León, esposa del guitarrista, publicó mensajes de apoyo que los seguidores interpretaron como agresiones indirectas hacia su cuñada.

Los contratos vigentes para la gira internacional obligan a los músicos a compartir el entarimado pese a sus claras diferencias personales. Los promotores mantienen la alerta ante la posibilidad de cancelaciones abruptas en las próximas fechas programadas.