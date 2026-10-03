Policía de Tulancingo aclara choque de patrulla contra vivienda

Un accidente protagonizado por una patrulla de seguridad pública quedó registrado por una cámara de vigilancia, luego de que la unidad se impactara contra la fachada de una vivienda en el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

El percance ocurrió en una zona habitacional, fue presenciado por vecinos y automovilistas, quienes posteriormente dieron aviso sobre lo sucedido.

En la grabación se observa cómo la unidad oficial choca contra el inmueble. Después del impacto, uno de los ocupantes desciende del vehículo y, momentos más tarde, se aprecia un aparente intercambio de posiciones entre los tripulantes.

La patrulla finalmente abandona el lugar, sin que hasta ahora se haya informado públicamente si los elementos involucrados reportaron el accidente ante alguna autoridad o si se inició algún procedimiento para determinar los daños ocasionados.

El hecho llamó la atención de habitantes de la zona, principalmente por la manera en que los tripulantes actuaron después de la colisión y por su posterior salida del sitio.

Reproducir Las imágenes se difundieron en redes sociales

Sobre los hechos, la secretaría de Seguridad Ciudadana de Tulancingo afirmó que el hecho de tránsito ocurrió en marzo del presente año, en la colonia Santa Teresa y que la unidad involucrada acudía a la atención de una emergencia.

Durante el desplazamiento el conductor de dicha unidad perdió el control ocasionando daños en una jardinera ubicada sobre la banqueta. Una vez atendida la emergencia, se estableció contacto con el propietario del inmueble para dar seguimiento al hecho y realizar la reparación correspondiente".

Según la dependencia, "la reparación de los daños fue efectuada y el propietario manifestó su conformidad con la solución brindada".