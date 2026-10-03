Huracán Rachel se aleja lentamente de costas mexicanas; continuarán las lluvias

El centro del huracán Rachel, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 170 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 6 kilómetros por hora, alejándose lentamente de las costas mexicanas.

Las bandas nubosas de Rachel generarán lluvias muy fuertes en Baja California Sur (sur), y oleaje de 3 a 4 metros de altura, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

"Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Destacó que se esperan además lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (costa), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (este y noreste), Chiapas, Tabasco, Campeche (norte, centro y suroeste) y Yucatán (sur y oeste); muy fuertes en Michoacán (norte y este), Guerrero (costa, norte, centro y este), Zacatecas (norte, occidente, sur), Coahuila (este), Nuevo León (centro y este), San Luis Potosí (este y sureste), Hidalgo (norte), Estado de México (centro y suroeste), Puebla (norte y sureste) y Quintana Roo (oeste y costa).

Fuertes en Sinaloa (centro y sur), Colima, Durango (oeste y sur), Aguascalientes, Querétaro (norte), Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala e intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua y Guanajuato.

Por la tarde se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Baja California (noreste), Baja California Sur (norte), Sinaloa (norte), Sonora (noroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.