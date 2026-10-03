El alcohol cobra 41 mil vidas al año en México; epidemia silenciosa

Cada día, 112 mexicanos mueren por causas relacionadas con el alcohol. Son más de 41 mil al año, una cifra que crece mientras el país bebe más que hace una década.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat, 2025), la proporción de mexicanos de 12 a 65 años que bebe pasó de 71% en 2016 a 73.7% anualmente.

El aumento lo impulsan las mujeres, cuyo consumo subió de 62.6% a 69.3%, mientras que entre los hombres bajó de 80.1% a 78.5%.

Edgar Angulo, integrante del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol (CTISA), dijo en entrevista con Excélsior que no es para menos, pues al menos seis de las 10 principales causas de muerte entre los mexicanos se asocian a la ingesta de alcohol.

Edgar Angulo, integrante del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol (CTISA). Especial

Enfermedades como la cirrosis, cáncer, violencia de género, accidentes viales y suicidios, señaló el experto en adicciones, son algunas de las condiciones adversas que están vinculadas al consumo de alcohol, donde la población más afectada son los jóvenes, que ya registra muertes prematuras.

Las principales cuatro causas de muerte en jóvenes son: suicidio, accidentes de tráfico, violencia y ahogamientos. Las cuatro se relacionan altamente con el consumo de alcohol. En los accidentes de tráfico hay una evidencia documentada de que la mayoría de los accidentes de tráfico mortales tienen que ver con un exceso de alcohol”, dijo.

“También hay que considerar que el alcohol se correlaciona con el origen de al menos 200 enfermedades. Se relaciona con cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, y cáncer de huesos porque es una sustancia que entra en todo el cuerpo”.

En las mujeres, detalló, “está correlacionado con el aumento de cáncer en seno, con osteopenia y osteoporosis”.

“Otro aspecto a considerar es que el alcohol, es en su mayoría el causante de una discapacidad adquirida, es decir, estamos hablando de las personas que no tenían ninguna discapacidad y que acabaron con alguna discapacidad debido a un accidente resultado del consumo excesivo de alcohol”, apuntó.

Ante este panorama, Angulo señaló que si realmente se quiere lograr una reducción en el consumo de bebidas alcohólicas, en el país se deben implementar estrategia como el incremento de impuestos y el aumento en la edad de consumo y compra de alcohol hasta los 21 años de edad.

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No es necesario beber alcohol, pero si se va a beber, lo ideal sería legalmente a partir de los 21 años y aprender a hacerlo con moderación. Hay que cambiar la cultura porque hay muchas otras formas de esparcimiento.

“Tenemos una normalización porque es una droga legal y pensamos que porque es legal es menos riesgoso y esto es totalmente falso”, advirtió el experto.

Urgen aumento de impuestos

Por su parte, Luis Alonso Robledo Carmona, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), señaló que desde 2014 no se han aumentado los impuestos a las bebidas alcohólicas en México, por lo que ya es algo apremiante.

Luis Alonso Robledo Carmona, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) Especial

En entrevista para este medio explicó que ya existe una propuesta ciudadana y con aval académico que se envió al Congreso de la Unión exigiendo una actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las bebidas alcohólicas en el dictamen de la Ley de Ingresos de 2027.

Robledo Carmona expuso que está comprobado que el incremento de precios reduce su consumo, así que, dentro de la actualización se pueden considerar diversas propuestas, entre ellas, el cobro de 140 pesos por cada litro de alcohol puro.

“El fortalecimiento de la política fiscal aplicada a las bebidas alcohólicas, en términos generales, podría reducir el consumo en 37%, además reduciríamos la carga de la enfermedad, e incluso las muertes relacionadas, en 40 %”, apuntó.

Añadió que los recursos recaudados se deben destinar a campañas para reducir el consumo.

No es solamente un asunto de recaudación, es un asunto de salud pública. Si este recurso extra se dedicara específicamente a programas de prevención, tratamiento, atención e investigación en materia de alcohol, pues tendríamos éxitos importantes en beneficio de la salud de los mexicanos”, indicó el vocero de RASA.

Anotó que la propuesta de aumento de IEPS a las bebidas alcohólicas está considerada dentro de la estrategia SAFER de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es una estrategia de cinco puntos que México debe adoptar de inmediato. Ello, junto con una regulación y una vigilancia más extensa para reducir el consumo, con mayores impuestos, regulación de la publicidad, disminución de la edad de consumo y de la disponibilidad de las bebidas alcohólicas.

“Son medidas que sí sirven para hacer que los menores empiecen a beber a edades más lejanas, o que no beban. Y que en su caso, ya en la edad adulta, sepan y puedan limitarse”, finalizó Robledo.