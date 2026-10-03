Monitorean incremento del caudal en canales de ejidos de Durango

Ante las condiciones climatológicas que se han registrado en las últimas horas, elementos de Protección Civil mantienen acciones en el ejido Amapolas, del municipio de Tlahualilo, Durango.

Lo anterior luego de registrarse un incremento considerable en el caudal que circula por su canal principal debido a las intensas lluvias, generando un riesgo inminente de inundación para las familias que habitan en sus inmediaciones.

Como primer respondiente, personal se trasladó al lugar junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para evaluar los riesgos, ejecutar maniobras manuales de contención y reforzamiento de bordo para mitigar el avance del agua y salvaguardar a la población.

Foto: Especial

Fue necesario el uso de una retroexcavadora para fortalecer los trabajos de prevención.

Debido a que las lluvias van a continuar, fue necesario habilitar dos albergues, uno en el DIF Municipal y otro en la escuela secundaria general Lázaro Cárdenas del Río.