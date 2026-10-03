María de Villarreal fortalece desde el DIF Tamaulipas la política humanista de Américo Villarreal

En el marco del cuarto año de administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, refrendó su compromiso de seguir impulsando la transformación social en la entidad mediante una atención cercana, humana y enfocada en el bienestar de las familias. Durante un encuentro en el que reconoció la labor cotidiana de los Mensajeros de Paz, la titular del organismo los convocó a mantener el esfuerzo y redoblar el trabajo territorial para asegurar que los apoyos institucionales lleguen a quienes más los necesitan.

La asistencia social en el estado opera bajo una estrecha coordinación con la visión humanista de la administración estatal, priorizando la atención directa a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y sectores en condiciones de vulnerabilidad. A través de la presencia permanente de los Mensajeros de Paz en las comunidades, la institución busca consolidar un modelo de servicio público sustentado en la solidaridad y el respeto a la dignidad humana.

María de Villarreal enfatizó que el trabajo articulado entre el Gobierno del Estado y el DIF permite transformar los principios normativos en acciones concretas que impactan de manera positiva en los hogares tamaulipecos. Al ratificar que la tarea continuará con mayor intensidad en la siguiente etapa del gobierno, la presidenta del organismo sintonizó su mensaje con el llamado del Ejecutivo estatal para consolidar los avances alcanzados y ampliar las oportunidades de desarrollo en la entidad, bajo la premisa de que “donde vuela el colibrí, el amor se transforma en acciones”.