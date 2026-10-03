Guardia Nacional se suma a carrera contra el cáncer en Zacatecas

Elementos de la Guardia Nacional participaron en la Carrera contra el Cáncer AMANC, encuentro que reunió a cerca de mil personas en el Parque La Alameda Trinidad García de la Cadena, en Zacatecas.

La presencia de los efectivos federales se realizó como parte del programa “La Guardia Nacional Está Contigo, 2026”, mediante el cual la institución desarrolla actividades de proximidad y vinculación con distintos sectores de la población.

Durante la jornada, personal adscrito a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional instaló módulos para que los asistentes conocieran algunas de las capacidades, equipo y labores que desempeña la corporación.

Entre las actividades que llamaron la atención de niños, jóvenes y adultos estuvo la exhibición de equipo táctico utilizado por los efectivos durante sus operaciones, así como una demostración de los binomios canófilos.

Los asistentes también pudieron observar de cerca una motocicleta Harley-Davidson Police perteneciente a la institución, unidad empleada por personal especializado en tareas de seguridad y vigilancia.

La carrera convocada por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) registró una afluencia aproximada de mil personas de diferentes edades, quienes participaron en las actividades desarrolladas a lo largo de la jornada.

Además del carácter deportivo y social del encuentro, la presencia de los guardias nacionales permitió establecer contacto directo con las familias zacatecanas y explicar algunas de las funciones que desempeña la corporación.

La Guardia Nacional señaló que su participación en este tipo de encuentros forma parte de las acciones destinadas a mantener canales de comunicación con la población y colaborar en iniciativas de beneficio social.