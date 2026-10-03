Sepultan a maestra asesinada en ataque a secundaria de Torreón
Al sepelio acudieron unas 400 personas, quienes honraron la memoria de la maestra por su dedicación en la docencia
Con un cielo nublado y lluvioso, como si se uniera a la pena de los dolientes que acompañaron el sepelio de la maestra Nedi Edith Nevárez González, así dieron el último adiós a la subdirectora de la escuela Secundaria número 13, quien falleció a manos de los hermanos de 18 años que perpetraron el ataque el jueves pasado en el ejido La Unión en Torreón, Coahuila.
Los asistentes lanzaron flores a la cripta y le dedicaron aplausos.
Antes se llevó a cabo una misa en las capillas funerarias de Gayoso, posteriormente partió el cortejo al Panteón Jardines del Parque.
Al panteón acudieron alrededor de 400 personas, entre familiares, amigos, compañeros de la sección 35, alumnos y padres de familia, quienes la recordaron por su dedicación en favor de la población educativa.
La maestra falleció el pasado jueves 1 de octubre a manos de los hermanos de 18 años de edad, que ingresaron al plantel educativo para cometer el ataque donde murió la maestra y dejó cuatro personas heridas, una de ellas ya fue dada de alta.