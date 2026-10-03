Sepultan a maestra asesinada en ataque a secundaria de Torreón

Con un cielo nublado y lluvioso, como si se uniera a la pena de los dolientes que acompañaron el sepelio de la maestra Nedi Edith Nevárez González, así dieron el último adiós a la subdirectora de la escuela Secundaria número 13, quien falleció a manos de los hermanos de 18 años que perpetraron el ataque el jueves pasado en el ejido La Unión en Torreón, Coahuila.

Los asistentes lanzaron flores a la cripta y le dedicaron aplausos.

Antes se llevó a cabo una misa en las capillas funerarias de Gayoso, posteriormente partió el cortejo al Panteón Jardines del Parque.

Foto: Especial

Al panteón acudieron alrededor de 400 personas, entre familiares, amigos, compañeros de la sección 35, alumnos y padres de familia, quienes la recordaron por su dedicación en favor de la población educativa.

La maestra falleció el pasado jueves 1 de octubre a manos de los hermanos de 18 años de edad, que ingresaron al plantel educativo para cometer el ataque donde murió la maestra y dejó cuatro personas heridas, una de ellas ya fue dada de alta.