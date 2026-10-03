Respaldan a Río Bravo con más de 3 mil 600 millones de pesos

El Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno de México destinaron una inversión superior a los 3 mil 633 millones de pesos para fortalecer los sectores de infraestructura, educación, bienestar, campo y seguridad en el municipio fronterizo de Río Bravo, según informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La mayor parte de los recursos proviene de los Programas para el Bienestar del Gobierno federal, los cuales representan un monto superior a los 3 mil 60 millones de pesos canalizados a más de 24 mil beneficiarios de la localidad durante 2026. Por parte de la administración estatal, la inversión pública supera los 314 millones de pesos destinados al desarrollo vial, obras hidráulicas e infraestructura educativa, además de 17 millones de pesos dirigidos a la rehabilitación del gimnasio de la Unidad Deportiva Las Liebres para el esparcimiento familiar.

Al respecto, el mandatario estatal destacó la importancia del trabajo conjunto para obtener mejores resultados en favor de la ciudadanía: “Estoy seguro de que en esta construcción de confianza entre gobierno y la gente podremos tener, bajo una condición de colaboración, mejores resultados de los que hemos estado teniendo”.

El despliegue de la política social abarca también una partida de más de 55 millones de pesos para la entrega de útiles escolares y becas, sumada a 65.9 millones de pesos para el fortalecimiento de planteles educativos. En el rubro alimentario, las autoridades han distribuido más de 131 mil paquetes a las familias locales, mientras que el Sistema DIF Tamaulipas entregó más de 4.6 millones de raciones de desayunos escolares.

La estrategia integral atiende la vocación agrícola de la región con la entrega de semillas, diésel e incentivos de comercialización para productores de sorgo y trigo, a la par de la tecnificación en los distritos de riego 025 y 026. Finalmente, en materia de seguridad, el estado impulsa la instalación de Estaciones Seguras para garantizar la vigilancia constante en esta franja fronteriza.