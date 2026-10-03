Oaxaca conforma red para la conservación de la ballena jorobada

Para promover la conservación e importancia de la ballena jorobada, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través del Parque Nacional Huatulco, el Fondo Oaxaqueño y World Wildlife Fund (WWF-México), organizaron el Primer Encuentro Regional para la Conservación de la Ballena Jorobada en la región de la Costa.

En este encuentro, donde se conformó la Red Regional para la Conservación de la Ballena Jorobada en Oaxaca, intervinieron representantes de comunidades costeras, cooperativas turísticas, autoridades de los tres órdenes de gobierno, la academia y organizaciones de la sociedad civil, todos concentrados en la protección de esta especie emblemática.

Durante el evento, los participantes destacaron que la protección de la ballena jorobada y los ecosistemas costeros de Oaxaca requiere de la suma de voluntades entre comunidades locales, prestadores de servicios y autoridades de conservación.

La ballena jorobada es uno de los cetáceos más reconocibles del planeta, célebre por su comportamiento acrobático Foto: Especial

Asimismo, se destacó el papel fundamental del monitoreo comunitario, aplicación de buenas prácticas y el cumplimiento de normativas de avistamiento, para mitigar riesgos como enmallamientos y colisiones marítimas.

La Red Regional para la Conservación de la Ballena Jorobada en Oaxaca fortalecerá la participación social en la generación del conocimiento, protección y conservación de las ballenas y de los ecosistemas marinos, porque el cuidado de esta especie no implica solamente su conservación, sino también el mantenimiento de las interacciones ecológicas, la diversidad biológica, los procesos de flujo de materia y energía que sostienen a múltiples especies y ecosistemas marinos.

Además, su conservación favorece la valoración y protección de los vínculos sociales, culturales y económicos que las comunidades mantienen con el mar, promoviendo un aprovechamiento responsable como recurso natural y como elemento de identidad, educación, recreación y turismo.

Foto: Especial

De esta manera, contribuirá a fortalecer una visión integral de conservación, en la que la protección de las ballenas represente también una oportunidad para conservar la biodiversidad marina y los valores sociales y culturales asociados a ella.

La ballena jorobada es uno de los cetáceos más reconocibles del planeta, célebre por su comportamiento acrobático y sus complejas vocalizaciones.

Su nombre científico Megaptera significa grandes alas, haciendo referencia a sus aletas pectorales que pueden medir hasta un tercio de su cuerpo, con casi cinco metros.

Mide entre 12 y 16 metros de longitud y puede pesar hasta 36 toneladas, las hembras son ligeramente más grandes que los machos. El patrón de coloración blanco y negro en la parte inferior de la aleta caudal y sus bordes dentados son únicos en cada individuo, lo que permite su identificación fotográfica.