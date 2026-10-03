Dan el último adiós a Nedy Edith Nevárez, subdirectora víctima del ataque en secundaria de Torreón

A las 10 de la mañana se llevará a cabo la misa de cuerpo presente de Nedy Edith Nevárez González, subdirectora de la Escuela Secundaria Número 13, quien perdió la vida tras ser atacada al interior del plantel.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo se reúnen para despedirla con cariño y recordar a una mujer a quien describen como una excelente persona, trabajadora y querida por quienes la conocieron.

Familiares, amigos y colegas del magisterio reunidos en los servicios fúnebres de la subdirectora Nedy Edith Nevárez González. Sandra Gómez

Su padre, don Manuel Nevárez, ha permanecido día y noche en la funeraria, visiblemente consternado por la pérdida. Su madre, Francisca González, quien también fue docente jubilada, permanece en cama debido a una enfermedad de años y no podrá acompañar a su hija en este último adiós.

Ambos padres de Nedy Edith dedicaron su vida a la docencia.

Su único hijo, Jared, quien este mes cumple 23 años y actualmente estudia la universidad en Estados Unidos, regresó para despedir a su madre.