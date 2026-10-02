Ciudad de México gana premio internacional por Bono Verde para financiar nuevas líneas del Cablebús

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, recibió el prestigioso premio “Financiamiento de Transporte Urbano del Año” otorgado por la comunidad financiera internacional en los Projects & Infrastructure Finance Awards, tras lograr una exitosa colocación de 3 mil millones de pesos del Bono Verde 2025 en la Bolsa Mexicana de Valores.

Esta operación histórica, orientada de forma integral al financiamiento de las Líneas 5 y 6 del Cablebús, registró una demanda que superó por más del doble el monto objetivo planteado, lo que constituye la mayor emisión etiquetada en la historia de la capital y refleja la sólida confianza de los inversionistas internacionales en las finanzas públicas locales.

El galardón internacional reconoce la estrategia de financiamiento e infraestructura sustentable impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destinada a transformar de fondo la movilidad, la equidad social y la conectividad metropolitana.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, destacó la importancia estratégica del destino de los recursos: “La Línea 5 conectará Álvaro Obregón con La Magdalena Contreras, y la Línea 6 conectará Milpa Alta con Tláhuac”. El funcionario subrayó además que este proyecto de transporte público de alta tecnología permitirá “ampliar la movilidad sustentable en zonas que históricamente han contado con menores niveles de conectividad”.

A través de esta colocación bursátil, la administración capitalina demuestra su capacidad para convertir el respaldo del sector financiero en infraestructura urbana de alto impacto con beneficios permanentes e inclusivos para la ciudadanía.

La Secretaría de Administración y Finanzas refrendó su compromiso institucional de continuar promoviendo una gestión económica basada en finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para el desarrollo de la Ciudad de México.