México y EU refuerzan vigilancia militar en la frontera de Tamaulipas y Texas

México y Estados Unidos reforzaron de manera simultánea la vigilancia en ambos lados de la frontera entre Tamaulipas y Texas, mediante el despliegue de personal militar, vehículos y tecnología aérea no tripulada.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que estas acciones forman parte de las denominadas “operaciones espejo”, un esquema de coordinación en el que las fuerzas de cada nación realizan patrullajes dentro de su propio territorio.

Del lado mexicano, la Armada mantiene desplegados 159 elementos navales en la franja fronteriza bajo jurisdicción del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas. El operativo incluye 11 vehículos y dos drones empleados para tareas de reconocimiento y vigilancia.

Las acciones se desarrollan como parte de la “Operación Sable”, estrategia de la Semar que contempla despliegues de elementos de infantería y el uso de sistemas no tripulados para fortalecer sus capacidades operativas.

En territorio estadounidense, el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) informó sobre la movilización de aproximadamente 500 integrantes de sus fuerzas armadas en la zona del Valle del Río Grande, Texas, como parte de la operación “Vanguardia Ardiente”.

El despliegue ocurre en un contexto de mayor coordinación militar en la frontera.

Por su parte, autoridades mexicanas han explicado previamente que las “operaciones espejo” consisten en patrullajes realizados a lo largo de la línea fronteriza, con efectivos de ambos países operando cada uno dentro de su respectivo territorio.

De acuerdo con Semar y la Cancillería, estas acciones buscan fortalecer la seguridad fronteriza y las capacidades de detección, sin que los efectivos estadounidenses ingresen a territorio mexicano.

Las dependencias señalaron que la cooperación bilateral se mantiene bajo cuatro principios establecidos por el Gobierno de México: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.