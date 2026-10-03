Conadis destina más a sueldos que a la atención de personas con discapacidad

Aunque el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2027 propone destinar 21 millones de pesos al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) —un aumento de 66.7 por ciento real frente a los 12.3 millones de este 2026— se trata de una instancia gubernamental que durante ocho años ha recibido recursos sin contar con un titular y sin que se puedan constatar las actividades que realiza.

Así lo denuncia Katia D’Artigues, directora general del medio especializado Yo También, quien subraya que la atención para las personas con discapacidad en México no debe limitarse a la entrega de apoyos sociales, puesto que, si bien éstos sirven para "mantener vivas" a las personas, no corrigen problemáticas en las que sólo el Estado puede incidir.

El Conadis lleva acéfalo estos últimos ocho años. Sin embargo, ha tenido presupuesto todos estos años. Dejó de tener una sede que era accesible, donde se recibía a personas con discapacidad para que pudieran hacer trámites, gestiones. Tenían personal a su cargo que se encargaba de, por ejemplo, hablar con legisladores para que las leyes salieran sin discriminación hacia personas con discapacidad… la verdad es que a la fecha no sabemos qué hace", indica en entrevista con Excélsior.

Según el desglose del PPEF que la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados, 97.5 por ciento de la bolsa proyectada para el Consejo en el próximo año (20.4 millones de pesos) se destinará al pago de sueldos y prestaciones. En contraste, para gastos de operación sólo se proponen 180 mil pesos y apenas 15 mil pesos para inversión física.

Sabemos que alguien trabaja en el Conadis o alguien hace algo porque, al revisar el Segundo Informe de Gobierno, nos encontramos con la sorpresa de que dice que Conadis durante este año hizo el borrador del Plan Nacional para el Desarrollo de la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2027-2030, borrador que no sabemos dónde está, que no encontramos en ningún lado… por lo general este programa nacional debe hacerse con consultas públicas. Yo no he sabido de ninguna consulta pública hecha a personas con discapacidad", resalta D’Artigues.

El Conadis lleva acéfalo estos últimos ocho años. Sin embargo, ha tenido presupuesto todos estos años Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Menos fondos para la inclusión real

Pese a que el presupuesto planteado para Conadis en 2027 representa un aumento en términos generales, los recursos destinados al diseño, coordinación y evaluación de las políticas públicas de inclusión (partida P042) disminuirán de 11.4 millones de pesos en este 2026, a 7.7 millones de pesos en 2027. Sin embargo, si tomamos en cuenta que en 2024 tuvo 34.9 millones de pesos, la reducción es de 77 por ciento.

A mí lo que me preocupa es que no hemos visto a nadie del Conadis intervenir en ninguna de las negociaciones o cabildeos con legisladores a lo largo de estos últimos ocho años. ¿Cómo justificas siete millones de una política, si no sabemos en qué se ejerce?", señala al respecto Katia D’Artigues.

Además, del total de los recursos que tendría el consejo el próximo año, 12.4 millones de pesos irán para el programa M001 Servicios de apoyo administrativo, relacionado con gestión interna y finanzas.

Sin embargo, ésta es una pregunta para la Secretaría de Bienestar: ¿están destinando estos 12 millones de pesos para administrar las Pensiones Bienestar para Personas con Discapacidad? Eso no es para lo que está destinado Conadis. El Consejo, según la ley y para lo que fue creado, no está haciendo su trabajo", cuestiona.

Más allá de las pensiones

Finalmente, la directora general de Yo También destaca que, aun cuando es cierto que el gobierno está destinando el mayor recurso económico para personas con discapacidad, la mera entrega de pensiones no garantiza el ejercicio de sus derechos.