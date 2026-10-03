Se incendian cuartos de renta en conjunto habitacional en Nuevo León

El incendio en un conjunto habitacional causó una intensa movilización de corporaciones de rescate y de bomberos en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados la madrugada de este sábado, el incendio de dos departamentos ocurrió en las calles Manuel P del Llano y Miguel Auza, en la colonia Constituyentes del 57.

Los elementos de Protección Civil confirmaron un siniestro en dos habitaciones, destinadas para renta, en un cuarto piso.

Foto: Especial

Las habitaciones se encontraban totalmente consumidas por el fuego que afectó muebles, televisores, ropa y diversos artículos.

Los habitantes del lugar realizaron la evacuación por sus propios medios, sin que hubiera reporte de personas lesionadas.

El incendio se logró extinguir en su totalidad, no se presentaron daños aparentes en la estructura ni en departamentos aledaños por lo que se descartó riesgo para la población.

Elementos de Bomberos y de la Policía Municipal quedaron a cargo para las diligencias correspondientes.