Detienen al alcalde y al exalcalde de Suchiapa, Chiapas

El alcalde en funciones del municipio de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y el exalcalde de esa misma localidad, Alexis Nucamendi Gómez, fueron detenidos la mañana de este sábado durante un operativo desplegado en un domicilio particular.

De acuerdo con información proporcionada por el secretario del Ayuntamiento, las acciones de captura se ejecutaron antes de las 6:00 horas. La aprehensión de ambos políticos quedó debidamente registrada y asentada en la plataforma del Registro Nacional de Detenciones.

Vínculo político y personal

Ambos involucrados no solo comparten el historial de gobierno de la demarcación chiapaneca —Nucamendi Gómez se desempeñó como edil en el trienio pasado—, sino que también mantenían una relación sentimental al momento de su detención.

La detención se registró está mañana. Especial

Los cargos contra los detenidos no se han hecho públicos. Especial

Hasta el momento, las autoridades no han detallado de forma oficial los delitos específicos que se les imputan en la orden de aprehensión ejecutada.

Antecedente: mandos policiales ligados al crimen

La detención del munícipe y del exalcalde se da en un contexto de investigaciones contra la estructura del ayuntamiento. Apenas días atrás, fuerzas de seguridad arrestaron al director de la Policía Municipal de Suchiapa.

A dicho mando policial se le acusa de delincuencia organizada y de haber facilitado la fuga de un líder criminal perteneciente al denominado Cártel Chiapas Guatemala.