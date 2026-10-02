Cateos en Hidalgo dejan un detenido y decomiso de drogas y armas

Un detenido y el aseguramiento de más de mil 400 dosis de presuntas drogas, dos mil 700 litros de hidrocarburo, armas, cartuchos, chalecos balísticos y vehículos fue el saldo de dos cateos realizados en distintos puntos de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

Las diligencias fueron ejecutadas de manera simultánea por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional.

El primer operativo tuvo lugar en un inmueble de la colonia Benito Juárez, donde fue detenida una persona identificada con las iniciales R. R. B. En el sitio se localizaron 383 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana y 73 dosis de una sustancia blanca, con características de cristal.

Las diligencias fueron ejecutadas de manera simultánea Foto: Especial

También fueron asegurados 10 artefactos conocidos como ponchallantas y una motocicleta.

En una segunda intervención, realizada en un inmueble de la localidad de Xocopa, fueron contabilizadas 927 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana y 103 dosis de una sustancia granulada con características de cristal, además de una báscula de precisión.

Entre los principales aseguramientos destacó el hallazgo de aproximadamente dos mil 700 litros de hidrocarburo, contenidos en dos recipientes de plástico. En el mismo inmueble fueron localizados un arma larga, una escopeta de fabricación artesanal y 20 cartuchos útiles.

El inventario de lo asegurado incluyó además tres chalecos balísticos, una camioneta y tres libretas con diversas anotaciones.

Foto: Especial

En total, de acuerdo con el reporte de las autoridades, las dos diligencias dejaron un detenido, mil 486 dosis de presuntas sustancias ilícitas, alrededor de dos mil 700 litros de hidrocarburo, dos armas, 20 cartuchos, tres chalecos balísticos, una motocicleta, una camioneta, 10 ponchallantas y otros indicios.

La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la PGJEH, que continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica correspondiente.