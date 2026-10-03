Fortalece Durazo atención médica en Sonora con el primer Centro Coordinador de Salud en México

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, fortaleció la respuesta ante emergencias médicas en la entidad mediante el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar (Cecosabi), el cual opera como un C5i de la salud para coordinar y agilizar la atención de la ciudadanía a poco más de dos meses de su puesta en marcha.

Esta iniciativa destaca por ser la primera de su tipo a nivel nacional y constituye un modelo innovador que articula las capacidades de las instituciones sanitarias federales y estatales. A través de este centro de inteligencia, las autoridades canalizan solicitudes, gestionan la disponibilidad de medicamentos y optimizan traslados de manera oportuna, además de ofrecer atención telefónica directa mediante la línea (662) 689-6609.

El mandatario estatal subrayó el impacto operativo de esta infraestructura de coordinación interinstitucional al señalar que el Cecosabi opera como un espacio enfocado en la pronta respuesta. “El Cecosabi es un centro de coordinación e inteligencia en salud que articula instituciones, servicios y recursos, con el objetivo de brindar atención oportuna a la población”, afirmó el gobernador durante la evaluación de sus funciones.

El sistema permite recopilar información en tiempo real sobre la disponibilidad de servicios y referencias hospitalarias en el sector público. Con estas acciones, la administración estatal reafirma su compromiso de modernizar la gestión de la salud y ofrecer un esquema eficiente de atención médica prioritaria para todas las familias sonorenses.