Claudia Sheinbaum inaugura puente en Veracruz antes de lo proyectado

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Puente Acceso al Puerto de Veracruz, cuya inversión fue de 861 millones de pesos y es uno de los 400 puentes que se construirán en su sexenio.

La Jefa del Ejecutivo informó que el Puente Acceso al Puerto de Veracruz tiene una longitud de dos kilómetros y se realizó en tiempo récord.

Lo íbamos a inaugurar en diciembre y nos adelantamos, porque lo acabaron más rápido. En octubre lo estamos inaugurando, 3 de octubre de 2026. Es uno de los 400 puentes que vamos a hacer en el sexenio. Algunos son de reconstrucción porque, lamentablemente, se vinieron abajo por lluvias o algún otro fenómeno natural”.

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Otros son puentes de acceso a las ciudades, distribuidores viales, túneles que nos permiten resolver problemas de congestionamiento vehicular que ocurren en distintos lugares de nuestro país. Por todo el país estamos realizando este tipo de obras”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a los dos mil 602 trabajadores de la construcción, así como a la empresa constructora ALZ por realizar la obra “en tiempo récord y de buena calidad”.

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En su intervención, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, expresó que esta obra representa un ahorro de hasta 50 minutos en los traslados de los más de 34 mil vehículos que circulan diariamente por la intersección.

Esteva Medina explicó que el puente consta de dos cuerpos independientes con ocho carriles en total, cuatro en pasos superiores y cuatro en laterales. Señaló que se concluyó tres meses antes de la fecha proyectada, tras haber iniciado obras en julio de 2025.