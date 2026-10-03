Quintana Roo muestra su riqueza cultural y legado maya en el Complejo Cultural Los Pinos

Con la participación de 21 productores, 15 artesanos y un amplio elenco artístico y gastronómico, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró la muestra “Quintana Roo en Los Pinos” en la Ciudad de México. El encuentro, que se celebra este 3 y 4 de octubre con entrada libre en un horario de 10:00 a 17:00 horas, traslada la cosmovisión maya, las tradiciones y la identidad de las comunidades quintanarroenses al espacio cultural capitalino.

La apertura oficial, realizada en la Plaza Jacarandas junto a la directora del recinto, Elisa Lemus Cano, inició con la ceremonia maya del Juts’ Lu’um para pedir permiso a la Madre Tierra. Durante el acto, Lezama Espinosa resaltó el valor de las personas que preservan la herencia cultural en la entidad. “Venimos a mostrar la diversidad cultural, artística, gastronómica, artesanal y más, con mujeres y hombres que en este gobierno humanista con corazón feminista son protagonistas de nuestras comunidades”, afirmó la mandataria estatal.

La oferta gastronómica del evento reúne a cocineras y cocineros tradicionales que ofrecen platillos representativos como tacos de pulpo con castacán, tsi’ik de jurel, empanadas de chaya y el denominado Taco de Oro. La agenda artística incluye música Mayapax, poesía en lengua maya y la presentación de agrupaciones como el Ballet Folclórico del Estado, la Orquesta Polifacética de Felipe Carrillo Puerto, además de recitales a cargo de Astrid Hadad y Perla López.

En el marco de la inauguración, la gobernadora enfatizó el orgullo de proyectar el trabajo comunitario hacia el resto del país. “Presumimos los bordados, el urdido de hamacas, las artesanías, los olores y sabores de nuestras tradiciones con la gastronomía quintanarroense”, agregó Mara Lezama. La iniciativa, coordinada entre dependencias estatales y el Gobierno de México, concluye sus actividades este domingo reafirmando la fuerza de la identidad maya.