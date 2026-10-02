Familia de atacantes a secundaria abandonan vivienda en Torreón

Familiares de los hermanos que perpetraron el ataque en una escuela secundaria del Ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, abandonaron su domicilio y huyeron de la comunidad luego de la agresión ocurrida el jueves por la mañana.

El fiscal general Federico Fernández Montañez confirmó que se mudaron de domicilio, luego de que acudieran al mismo para iniciar con las indagatorias y conocer el entorno familiar.

Carlos y David vivían con su madre y abuela, en una vivienda ubicada en una vialidad conocida como La Calle de la Vulka, en el ejido La Unión.

Personal de la Fiscalía General del Estado mantiene vigilancia en el domicilio, también se implementó un operativo para ubicarlos y continuar con las indagatorias.

Luego del ataque personal de la Agencia de Investigación Criminal se desplazó a la vivienda, pero la encontraron vacía.

Los jóvenes irrumpieron en la escuela Secundaria General número 13 el jueves 1 de octubre, en donde fueron alumnos, con armas blancas y petardos, en el lugar causaron la muerte de la subdirectora y dejaron cuatro personas heridas.